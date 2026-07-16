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Soren Waerenskjold najszybszy w Nevers. Pogacar nadal liderem Tour de France

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 05:16
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Soren Waerenskjold najszybszy w Nevers. Pogacar nadal liderem Tour de France
Soren Waerenskjold najszybszy w Nevers. Pogacar nadal liderem Tour de France/PAP/EPA
Soren Waerenskjold wygrał 11. etap Tour de France. Norweg z ekipy Uno-X Mobility triumfował po sprinterskim finiszu w Nevers, wyprzedzając Olava Kooija i Jaspera Philipsena. Michał Kwiatkowski zajął 30. miejsce, a Kamil Gradek finiszował tuż za nim. Żółtą koszulkę lidera zachował Tadej Pogacar.

Sprinterski finisz w Nevers

Trasa 11. etapu prowadziła z Vichy do Nevers i liczyła 161,3 km. Odcinek był stosunkowo płaski, a suma przewyższeń wyniosła około 1100 metrów. Zgodnie z przewidywaniami o zwycięstwie zadecydował finisz z dużej grupy.

Najlepszy na ostatnich metrach okazał się Soren Waerenskjold. Norweg pokonał trasę w czasie 3 godzin, 10 minut i 6 sekund. Drugie miejsce zajął Holender Olav Kooij z Decathlon CMA CGM Team, a na trzeciej pozycji uplasował się Belg Jasper Philipsen z Alpecin-Premier Tech.

Aż 119 zawodników zostało sklasyfikowanych z takim samym czasem jak zwycięzca.

Kwiatkowski i Gradek obok siebie na mecie

Polacy zakończyli etap w głównej grupie. Michał Kwiatkowski z ekipy Netcompany Ineos został sklasyfikowany na 30. miejscu, natomiast Kamil Gradek z Bahrain Victorious zajął 31. pozycję.

W klasyfikacji generalnej Kwiatkowski plasuje się na 127. miejscu. Do lidera traci 2 godziny, 28 minut i 45 sekund. Gradek zajmuje 173. pozycję ze stratą 3 godzin, minuty i 12 sekund.

Pogacar utrzymał bezpieczną przewagę

Na czele klasyfikacji generalnej nie doszło do zmian. Tadej Pogacar z UAE Team Emirates-XRG ma 3 minuty i 36 sekund przewagi nad Jonasem Vingegaardem. Trzeci Remco Evenepoel traci do Słoweńca 4 minuty i 6 sekund.

Pogacar walczy o piąte zwycięstwo w Tour de France. Triumf pozwoliłby mu wyrównać rekord Jacques’a Anquetila, Bernarda Hinault, Eddy’ego Merckxa i Miguela Induraina.

Czołówka 11. etapu Tour de France

Soren Waerenskjold – 3:10.06

Olav Kooij – ten sam czas

Jasper Philipsen – ten sam czas

Huub Artz – ten sam czas

Biniam Girmay – ten sam czas

Anthony Turgis – ten sam czas

Clement Russo – ten sam czas

Fernando Gaviria – ten sam czas

Pascal Ackermann – ten sam czas

Mads Pedersen – ten sam czas

Michał Kwiatkowski – ten sam czas

Kamil Gradek – ten sam czas

Klasyfikacja generalna po 11 etapach

Tadej Pogacar – 39:25.08

Jonas Vingegaard – strata 3.36

Remco Evenepoel – 4.06

Juan Ayuso – 4.22

Paul Seixas – 4.35

Florian Lipowitz – 4.44

Isaac Del Toro – 5.08

Mattias Skjelmose – 5.45

Lenny Martinez – 6.34

Thomas Pidcock – 11.49

Michał Kwiatkowski – 2:28.45

Kamil Gradek – 3:01.12

Przed kolarzami kolejny płaski etap

W czwartek odbędzie się 12. etap Tour de France. Zawodnicy pokonają 179,1 km z Magny-Cours do Chalon-sur-Saône. Profil trasy ponownie może sprzyjać sprinterom.

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Źródło PAP
Tematy: kolarstwoMichał KwiatkowskiTour de FranceTadej Pogacar
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