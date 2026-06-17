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Liga Konferencji. Dla Rakowa awans jest obowiązkiem. GKS Katowice trafił dużo gorzej

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 18:38
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Liga Konferencji. Dla Rakowa awans jest obowiązkiem. GKS Katowice trafił dużo gorzej
Liga Konferencji. Dla Rakowa awans jest obowiązkiem. GKS Katowice trafił dużo gorzej/Shutterstock
Raków Częstochowa miał szczęście w losowaniu. Ekipa spod Jasnej Góry w 2. rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji zagra z maltańskim Valletta FC. Znacznie trudniejsze zadanie czeka GKS Katowice. Podopieczni Roberta Góraka zmierzą się z przegranym z pary Hajduk Split (Chorwacja) - MSK Żylina (Słowacja).

Trener GKS wolałby zagrać z Hajdukiem

Raków pierwszy mecz rozegra u siebie, Katowiczanie - na wyjeździe. Spotkania tej rundy zaplanowano na 23 i 30 lipca. Hajduk i MSK Żylina zmierzą się w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. To fajne drużyny, znaczące wiele w futbolu, także jest OK. Sportowo wylosowaliśmy najtrudniej, ale wiele rzeczy trudnych pokonaliśmy. Niech poprzeczka wisi wysoko - ocenił trener GKS Rafał Górak.

Opiekun piłkarzy z Katowic przyznał, że wolałby zagrać z Hajdukiem. Bo to uznana marka, wielki klub, legenda całych Bałkanów. Jak spadać, to z wysokiego konia. Stara prawda mówi, że lepiej grać rewanż u siebie. Jestem ogromnie szczęśliwy, że jestem w takim momencie, a przede mną tak fascynujące rzeczy - dodał.

Prezes GKS Sławomir Witek podkreślił, że wynik losowania jest korzystny z punktu widzenia logistycznego. Dla kibiców oba kierunki są dobre. Chorwacja jest piękna, mecz byłby w środku sezonu letniego, a do Żyliny mamy bardzo blisko. Jestem przekonany, że podczas rewanżu trybuny naszego stadionu będą pełne - powiedział.

Fatalne losowanie Górnika

W środę odbyło się też losowanie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań zagra z duńskim Aarhus GF, a drugi w tabeli Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Aarhus to aktualny mistrz Danii, natomiast Fenerbahce - wicemistrz Turcji.

Oba polskie zespoły rozegrają pierwsze spotkania na wyjeździe. Mecze 2. rundy eliminacji LM odbędą się w dniach 21-22 lipca, a rewanże tydzień później. Aby zakwalifikować się do fazy ligowej LM, trzeba przejść również trzecią i czwartą rundę.

W trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zagra Jagiellonia Białystok. Drużyna z Podlasia rywala pozna 20 lipca.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnalosowanieGKS Katowiceraków częstochowa
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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