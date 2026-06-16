Hit transferowy Lecha Poznań. Mistrz Polski sprowadził z Turcji bramkarza

Lech w pierwszej kolejności zadbał o obsadę bramki

Lech szukał nowego bramkarza, bo niepewna jest sytuacja Bartosza Mrozka. Podstawowy bramkarz mistrzów Polski w letnim okienku transferowym może zmienić klubowe barwy. Dlatego szefowie klubu z Poznania w pierwszej kolejności postanowili zadbać o obsadę bramki.

Lech co prawda wcześniej definitywnie wykupił Luisa Palmę z Celtiku Glasgow (w poprzednim sezonie grał w "Kolejorzu" na zasadzie wypożyczenia), ale Lis jest pierwszym nowym zawodnikiem, który dołączył do ekipy mistrza Polski w letnim okienku transferowym.

Lis po latach wrócił do Lecha

Lis poprzednio reprezentował Goeztepe, w którego barwach wystąpił 34 razy, wpuścił tylko 32 gole i aż w 16 meczach zachował czyste konto. Dla 29-latka transfer do Lecha nie jest tylko powrotem do polskiej ligi, ale również do Poznania.

Lis był w Lechu, gdy miał 16 lata, ale nigdy nie zadebiutował w pierwszej drużynie. W Polsce jest znany z gry w Miedzi Legnica, Rakowie Częstochowa i Wiśle Kraków. Z "Kolejorzem" związał się do 30 czerwca 2029 roku.