GKS Katowice rozpoczął przygotowania do sezonu. Górak: „To najpiękniejszy okres w moim życiu”

Powrót do Europy po 23 latach
GKS Katowice ma za sobą znakomity sezon, zakończony piątym miejscem w Ekstraklasie. Taki wynik zapewnił śląskiemu klubowi udział w kwalifikacjach Ligi Konferencji UEFA, co oznacza powrót na europejską scenę po 23 latach przerwy.
Podczas pierwszego treningu trener Rafał Górak podkreślał, że drużyna z niecierpliwością czeka na losowanie rywali.
– Czekamy na wyniki losowania. Chodzi zarówno o kwestie sportowe, jak i logistyczne. Nie myślę o potencjalnych przeciwnikach. Biorę w ciemno to, co przyniesie los – powiedział szkoleniowiec.
Problemy w bramce i transferowe ruchy
Przygotowania do sezonu rozpoczęły się bez Rafała Strączka. Bramkarz przeszedł operację barku i przez około cztery miesiące będzie wyłączony z treningów.
W klubie zachowują jednak spokój. Górak ujawnił, że niezależnie od kontuzji Strączka planowano wzmocnienie obsady bramki. Jednym z kandydatów jest Marcel Łubik, który po zakończeniu wypożyczenia opuścił Górnika Zabrze i wrócił do FC Augsburg.
Do zespołu dołączyli już dwaj nowi pomocnicy: Bartosz Wolski z Motoru Lublin oraz Szymon Bartlewicz z Chrobrego Głogów. Z kolei obrońca Konrad Gruszkowski otrzymał zgodę na przejście testów medycznych w Arce Gdynia.
– Priorytetem było pozyskanie zawodnika na pozycję numer 10. Bardzo zależało nam na Bartku Wolskim, bo to piłkarz o dużej wartości. Teraz pracujemy nad kolejnymi tematami transferowymi – zaznaczył trener.
Górak spokojny o drużynę
Szkoleniowiec podkreśla, że obecna kadra jest znacznie lepiej przygotowana niż przed rokiem.
– Drużyna jest zgrana, mocno zaprawiona w bojach i gotowa w 95 procentach. To mnie bardzo cieszy. Od trzech lat towarzyszą mi pozytywne emocje. Nie spodziewałem się, że po utrzymaniu w Ekstraklasie kolejny sezon będziemy zaczynać w europejskich pucharach – przyznał.
Górak nie ukrywa, że po urlopie wrócił do pracy pełen energii.
– Pochodziłem po górach, popływałem w morzu. Jestem zregenerowany i bardzo dobrze dysponowany psychicznie. W pracy trenera to niezwykle ważne – powiedział.
Bartosz Wolski: wybrałem najbardziej stabilny projekt
Jednym z najciekawszych letnich nabytków GKS-u jest Bartosz Wolski. Były kapitan Motoru Lublin zdradził, że po wygaśnięciu kontraktu nie otrzymał propozycji jego przedłużenia.
– Wybrałem GKS, bo spodobał mi się ten projekt. Był najbardziej stabilny spośród wszystkich ofert, które otrzymałem. Widać, że ludzie w klubie mają wspólną wizję i wiedzą, dokąd zmierzają. Dodatkowo perspektywa gry w europejskich pucharach była bardzo ważnym argumentem – podkreślił pomocnik.
W Katowicach ponownie spotkał Damiana Rasaka, z którym rozpoczynał piłkarską przygodę w Elanie Toruń.
Intensywny okres przygotowań
Pierwszy trening trwał godzinę i odbył się na bocznym boisku Areny Katowice. W najbliższych tygodniach katowiczan czeka intensywny okres przygotowawczy.
Już w środę drużyna wyjedzie na trzydniowy pobyt do Bielska-Białej, a 22 czerwca rozpocznie zgrupowanie w Opalenicy, które potrwa do 2 lipca.
W planach znajduje się sześć meczów sparingowych. Rywalami GKS-u będą:
- Świt Szczecin (25 czerwca),
- Arka Gdynia (28 czerwca),
- Piast Gliwice i Miedź Legnica (1 lipca),
- Stal Rzeszów (11 lipca),
- Raków Częstochowa (16 lipca).
Europejski debiut i start Ekstraklasy
Pierwszy mecz w kwalifikacjach Ligi Konferencji GKS Katowice rozegra 23 lipca. Kilka dni później katowiczanie rozpoczną ligową rywalizację w sezonie 2025/26. W inauguracyjnej kolejce Ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z beniaminkiem Wisłą Kraków.
Przed zespołem Rafała Góraka historyczne tygodnie i szansa na zapisanie kolejnego rozdziału w dziejach katowickiego klubu.