GKS Katowice rozpoczął przygotowania do sezonu. Górak: „To najpiękniejszy okres w moim życiu”

Powrót do Europy po 23 latach

GKS Katowice ma za sobą znakomity sezon, zakończony piątym miejscem w Ekstraklasie. Taki wynik zapewnił śląskiemu klubowi udział w kwalifikacjach Ligi Konferencji UEFA, co oznacza powrót na europejską scenę po 23 latach przerwy.

Podczas pierwszego treningu trener Rafał Górak podkreślał, że drużyna z niecierpliwością czeka na losowanie rywali.

– Czekamy na wyniki losowania. Chodzi zarówno o kwestie sportowe, jak i logistyczne. Nie myślę o potencjalnych przeciwnikach. Biorę w ciemno to, co przyniesie los – powiedział szkoleniowiec.

Problemy w bramce i transferowe ruchy

Przygotowania do sezonu rozpoczęły się bez Rafała Strączka. Bramkarz przeszedł operację barku i przez około cztery miesiące będzie wyłączony z treningów.

W klubie zachowują jednak spokój. Górak ujawnił, że niezależnie od kontuzji Strączka planowano wzmocnienie obsady bramki. Jednym z kandydatów jest Marcel Łubik, który po zakończeniu wypożyczenia opuścił Górnika Zabrze i wrócił do FC Augsburg.

Do zespołu dołączyli już dwaj nowi pomocnicy: Bartosz Wolski z Motoru Lublin oraz Szymon Bartlewicz z Chrobrego Głogów. Z kolei obrońca Konrad Gruszkowski otrzymał zgodę na przejście testów medycznych w Arce Gdynia.

– Priorytetem było pozyskanie zawodnika na pozycję numer 10. Bardzo zależało nam na Bartku Wolskim, bo to piłkarz o dużej wartości. Teraz pracujemy nad kolejnymi tematami transferowymi – zaznaczył trener.

Górak spokojny o drużynę

Szkoleniowiec podkreśla, że obecna kadra jest znacznie lepiej przygotowana niż przed rokiem.

– Drużyna jest zgrana, mocno zaprawiona w bojach i gotowa w 95 procentach. To mnie bardzo cieszy. Od trzech lat towarzyszą mi pozytywne emocje. Nie spodziewałem się, że po utrzymaniu w Ekstraklasie kolejny sezon będziemy zaczynać w europejskich pucharach – przyznał.

Górak nie ukrywa, że po urlopie wrócił do pracy pełen energii.

– Pochodziłem po górach, popływałem w morzu. Jestem zregenerowany i bardzo dobrze dysponowany psychicznie. W pracy trenera to niezwykle ważne – powiedział.

Bartosz Wolski: wybrałem najbardziej stabilny projekt

Jednym z najciekawszych letnich nabytków GKS-u jest Bartosz Wolski. Były kapitan Motoru Lublin zdradził, że po wygaśnięciu kontraktu nie otrzymał propozycji jego przedłużenia.

– Wybrałem GKS, bo spodobał mi się ten projekt. Był najbardziej stabilny spośród wszystkich ofert, które otrzymałem. Widać, że ludzie w klubie mają wspólną wizję i wiedzą, dokąd zmierzają. Dodatkowo perspektywa gry w europejskich pucharach była bardzo ważnym argumentem – podkreślił pomocnik.

W Katowicach ponownie spotkał Damiana Rasaka, z którym rozpoczynał piłkarską przygodę w Elanie Toruń.

Intensywny okres przygotowań

Pierwszy trening trwał godzinę i odbył się na bocznym boisku Areny Katowice. W najbliższych tygodniach katowiczan czeka intensywny okres przygotowawczy.

Już w środę drużyna wyjedzie na trzydniowy pobyt do Bielska-Białej, a 22 czerwca rozpocznie zgrupowanie w Opalenicy, które potrwa do 2 lipca.

W planach znajduje się sześć meczów sparingowych. Rywalami GKS-u będą:

Świt Szczecin (25 czerwca),

Arka Gdynia (28 czerwca),

Piast Gliwice i Miedź Legnica (1 lipca),

Stal Rzeszów (11 lipca),

Raków Częstochowa (16 lipca).

Europejski debiut i start Ekstraklasy

Pierwszy mecz w kwalifikacjach Ligi Konferencji GKS Katowice rozegra 23 lipca. Kilka dni później katowiczanie rozpoczną ligową rywalizację w sezonie 2025/26. W inauguracyjnej kolejce Ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z beniaminkiem Wisłą Kraków.

Przed zespołem Rafała Góraka historyczne tygodnie i szansa na zapisanie kolejnego rozdziału w dziejach katowickiego klubu.