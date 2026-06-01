Wieczysta wygrała baraże. Trzeci klub z Krakowa zagra w Ekstraklasie

Feiertag bohaterem baraży

Drużyna prowadzona przez Kazimierza Moskala sezon zasadniczy zakończyła na trzecim miejscu, a w półfinale baraży pokonała 3:2 Polonię Warszawa. Chrobry, który był czwarty, pokonał po rzutach karnych ŁKS Łódź.

Niedzielne spotkanie nie zaczęło się dobrze dla gospodarzy. Goście prowadzenie objęli w 14. minucie. Szymon Bartlewicz dośrodkował z rzutu wolnego, a Myrosław Mazur strzałem głową skierował piłkę do bramki. Gospodarze wyrównali kwadrans później. Bramkarz Dawid Arndt wybił piłkę dośrodkowaną przez Miguela Villara prosto pod nogi Lisandra Semedo. Dobitka skrzydłowego Wieczystej była tylko formalnością.

W 56. minucie Stefan Feiertag dobił swój własny strzał i Wieczysta objęła prowadzenie 2:1. Austriak był także bohaterem półfinałowego starcia z Polonią. Wówczas dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Chrobry mógł szybko wyrównać, ale po główce Sebastiana Strózika piłka odbiła się od poprzeczki. W końcówce dwoma świetnymi interwencjami popisał się bramkarz gospodarzy Antoni Mikułko.

Wieczysta przebyła drogę z ligi okręgowej do Ekstraklasy

Awans do Ekstraklasy w spektakularny sposób zwieńczył drogę, jaką Wieczysta przebyła od 2020 roku, gdy występowała w klasie okręgowej. Wówczas ten dzielnicowy klub zaczął wspierać biznesmen Wojciech Kwiecień i "żółto-czarni" zaczęli piąć się w górę. W sukcesach sportowych pomagało m.in. zatrudnienie znanych piłkarzy, byłych reprezentantów Polski, m.in. Sławomira Peszki, Radosława Majewskiego, Jacka Góralskiego, a z obecnie grających Michała Pazdana i Rafała Pietrzaka.

Z każdym awansem rósł klubowy budżet, a transfery stawały się bardziej spektakularne. W latach 2023-26 na nowych zawodników, według wyliczeń portalu Transfermarkt, wydano blisko 10 mln zł (2 mln 350 tys. euro).

Nie znaczy to, że przekładało się to łatwo na sukcesy. W Wieczystej nie brakowało zamieszania. Obecny sezon zespół zaczął pod kierunkiem trenera Przemysława Cecherza, którego na zaledwie trzy mecze zastąpił Gino Lettieri. Potem drużynę prowadził tymczasowo Rafał Jędrszczyk, a od 23 listopada ubiegłego roku Moskal.

Trzeci awans Moskala do Ekstraklasy

Ten doświadczony szkoleniowiec opanował chaos i zakończył rozgrywki na trzecim miejscu oraz z sukcesem przeprowadził zespół przez baraże. Dla 58-letniego Moskala jest to już trzeci awans do Ekstraklasy. Wcześniej dwukrotnie wprowadził do niej ŁKS Łódź - w 2019 i 2023 roku.

Oprócz Wieczystej awans do ekstraklasy wywalczyły wcześniej Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Dzięki temu stolica Małopolski będzie reprezentowana na najwyższym poziomie rozgrywkowym przez trzy kluby: Cracovię, Wisłę i Wieczystą. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce w 1953 roku - wówczas obok Wisły i Cracovii występował tam Wawel, który zdobył tytuł wicemistrzowski.

Pomimo awansu przyszłość Wieczystej nie jest do końca pewna. Kilka tygodni temu zaczęły pojawiać się informacje, że Kwiecień zamierza porzucić inwestowanie w Wieczystą i zakupić 25 procent akcji Wisły Kraków. Teraz jednak wydaje się to mało realne.

Wieczysta bez licencji na grę w Ekstraklasie

Przed krakowskim klubem stoją jednak kolejne problemy do rozwiązania. Pierwszy to konieczność przekształcenia się w spółkę, gdyż do tej pory działa jako stowarzyszenie kultury fizycznej. Z tego powodu Wieczysta nie otrzymała w pierwszej instancji licencji na grę w ekstraklasie.

Drugim jest stadion. Obiekt przy ul. Chałupnika nie spełnia nawet pierwszoligowych wymogów. Przez cały poprzedni sezon swoje mecze w roli gospodarza zespół rozgrywał w Sosnowcu. Na baraże przeniósł się na Synerise Arenę Kraków, która jest stadionem Wisły. Tenże stadion został także zgłoszony we wniosku licencyjnym na przyszły sezon. Na razie jednak nie widomo, czy Wieczysta mogłaby tam gościć rywali, gdyż władze Wisły prowadzą rozmowy z Szachtarem Donieck, aby ten rozgrywał przy Reymonta swoje mecze w Lidze Mistrzów i to ukraiński klub będzie miał pierwszeństwo.

Dlatego najbliższe tygodnie będą bardzo ważne dla przyszłości Wieczystej. Na razie jej piłkarze oraz kibice mają czas, aby cieszyć się z awansu.