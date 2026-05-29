Trzęsienie ziemi w Białymstoku. Twórca sukcesów Jagiellonii odchodzi z klubu

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 14:36
Tego chyba nikt się nie spodziewał. W Białymstoku doszło do trzęsienia ziemi. Łukasz Masłowski z końcem czerwca odchodzi z Jagiellonii. Dyrektor sportowy zdecydował się na rozwiązanie umowy korzystając z zapisów kontraktowych.

Jagiellonia negocjowała z Masłowskim

Obie strony prowadziły rozmowy dotyczące przedłużenia umowy. Negocjacje jednak nie zakończyły się podpisaniem nowego kontraktu. Masłowski zdecydował, że czas rozstać się z Jagiellonią.

Decyzja zapadła pomimo trwających w ostatnich tygodniach negocjacji, podczas których władze Jagiellonii złożyły dyrektorowi kilka propozycji nowej umowy, chcąc kontynuować stabilny rozwój pionu sportowego - poinformowała w oficjalnym komunikacie SSA Jagiellonia Białystok.

Do samego końca walczyliśmy o to, by przekonać współautora największych sukcesów w historii Jagiellonii do dalszej współpracy. Choć tym razem nasze drogi się rozchodzą, dziękujemy Łukaszowi za ogromny wysiłek i serce włożone w rozwój klubu - powiedział cytowany w tym komunikacie Wojciech Strzałkowski, przewodniczący rady nadzorczej SSA Jagiellonia.

Jagiellonia nie podała, kto zastąpi Masłowskiego

Masłowski pracował w Jagiellonii od 2022 roku. W tym czasie klub z Białegostoku zdobył - po raz pierwszy w historii - mistrzostwo kraju i dwa razy zajął w rozgrywkach piłkarskiej ekstraklasy trzecie miejsce. W styczniu 2025 roku podpisał nową umowę, która miała obowiązywać do 2027 roku.

Masłowski zakończy pracę w klubie z dniem 30 czerwca. Do tego czasu ma pracować nad pozyskaniem nowych piłkarzy w letnim okienku transferowym. Klub nie podał, kto będzie jego następcą. Odchodzący dyrektor ma go wdrożyć w obowiązki i ma to zagwarantować stabilność pionu sportowego w klubie.

Masłowski pierwszym dyrektorem sportowym Jagiellonii

Sam Łukasz Masłowski poinformował w tym komunikacie, że już kilka miesięcy temu zapowiedział właścicielom klubu, że po zakończeniu sezonu odchodzi. Najpierw zamierzam skupić się na sprawach prywatnych, a następnie planuję podjąć nowe, zawodowe wyzwania - powiedział.

Klub przekazał, że do 30 czerwca poinformuje o tym, jak będzie wyglądał pion sportowy po odejściu Masłowskiego. Do tego czasu będzie unikał komentarzy na ten temat.

Masłowski był pierwszym dyrektorem sportowym Jagiellonii, przed nim nie było w klubie takiego stanowiska. Objął je 1 marca 2022 roku, wcześniej pracował jako dyrektor sportowy w Wiśle Płock i Widzewie Łódź.

Źródło PAP
Tematy: piłka nożna, ekstraklasa, Jagiellonia Białystok, dyrektor sportowy
