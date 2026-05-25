To on ma w Legii Warszawa zastąpić Elitima. Austriak na liście życzeń

Elitim wybrał Turcję zamiast Legii

Z Legią rozstali się Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Patryk Kun, Ermal Krasniqi i Elitim. Odejście tego ostatniego wydaje się największą stratą dla stołecznego klubu. Kolumbijczykowi kończył się kontrakt, a oferta złożona przez Legię została przebita przez Turków.

"Wojskowi" muszą więc szukać piłkarza, który zajmie miejsce po Elitimie w środku pola. Według informacji, które przekazał Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego" takiego kandydata znaleziono w Austrii.

Legia musi zaciskać pasa

Na celowniku Legii jest Lukas Grgic. 31-letniemu Austriakowi kończy się kontrakt z Rapidem Wiedeń. To oznacza, że nie trzeba płacić za jego transfer. Dla szefów klubu z Łazienkowskiej to, że piłkarza można ściągnąć do stolicy za darmo jest kluczową informacją. Brak awansu do europejskich pucharów oznacza dla Legii zaciskanie pasa.