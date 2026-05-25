Raków Częstochowa szuka trenera. Trzech kandydatów do pracy pod Jasną Górą

Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:01
Raków Częstochowa zakończył sezon na 4. miejscu. Dzięki temu "Medaliki" zagwarantowały sobie miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. W tej chwili jednak nie wiadomo, kto poprowadzi drużynę spod Jasnej Góry w nowych rozgrywkach. Kandydatów jest trzech.

Kontrakt Kroczka dobiega końca

W grudniu 2025 roku z Rakowem rozstał się Marek Papszun. Twórca największych sukcesów częstochowskiego klubu przeniósł się do Warszawy i podjął pracę z Legią. Jego miejsce zajął Łukasz Tomczyk. Jednak misja 37-letniego szkoleniowca w Częstochowie nie trwała długo. W końcówce sezonu władze klubu dokonały zmiany na funkcji trenera.

Drużynę przejął Dawid Kroczek, który doprowadził Raków do końca sezonu i ostatecznie pod jego wodzą ekipa z Częstochowy zakończyła rozgrywki tuż za podium. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca. Na razie nie wiadomo, czy zostanie przedłużony.

Kroczek, Szwarga i Kolendowicz na liście kandydatów

Świetnie zorientowany w temacie Rakowa Kamil Głębocki z serwisu nawylot.tv donosi, że decyzja o tym, kto poprowadzi drużynę w nowym sezonie zapadnie w najbliższych dniach. Na liście kandydatów są trzy nazwiska.

Widzew uratował się przed degradacją. Lechia trzecim spadkowiczem. Górnik wicemistrzem, GKS w pucharach

Jednym z nich Kroczek. Oprócz niego szanse na pracę pod Jasną Górą mają jeszcze Dawid Szwarga i Robert Kolendowicz. Dla pierwszego, który niedawno rozstał się z Arką Gdynia byłby to powrót do klubu z Częstochowy, w którym w przeszłości pełnił funkcję zarówno asystenta, jak i pierwszego trenera. Natomiast Kolendowicz poprzednio pracował w Pogoni Szczecin.

