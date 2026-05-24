Dziennik Gazeta Prawana logo

Michał Żewłakow już nie pracuje w Legii Warszawa. Klub ze stolicy będzie miał nowego dyrektora

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 21:45
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Michał Żewłakow już nie pracuje w Legii Warszawa. Klub ze stolicy będzie miał nowego dyrektora
Michał Żewłakow już nie pracuje w Legii Warszawa. Klub ze stolicy będzie miał nowego dyrektora/PAP
Michał Żewłakow musi szukać nowej pracy. Były piłkarz reprezentacji Polski przestał pełnić funkcję dyrektora sportowego Legii Warszawa. 50-latek pracował w tej roli na Łazienkowskiej w latach 2015-2017, a wrócił pod koniec marca 2025 roku.

Nazwisko nowego dyrektora poznamy do końca maja

W zakresie obowiązków Żewłakowa znajdowały się kwestie kadrowe i transferowe oraz proces budowy pierwszego zespołu. Po wspólnym uzgodnieniu Michała Żewłakowa i Zarządu Klubu, ustalono, że przestaje on pełnić funkcję dyrektora sportowego pierwszego zespołu Legii Warszawa - napisano w komunikacie, dziękując 50-letniemu działaczowi za wykonaną pracę.

Od wielu miesięcy dział sportu systematycznie przygotowywał się do letniego okna transferowego i obecnie kontynuuje ostatni etap tego procesu. Decyzje dotyczące obsady stanowiska dyrektora sportowego pierwszego zespołu zostaną podjęte do końca maja - dodano.

Legia drżała o byt prawie do samego końca

W reprezentacji Polski Żewłakow, brat bliźniak Marcina (również byłego kadrowicza), wystąpił 102 razy, a w Legii grał w latach 2011-2013, gdzie zakończył karierę. Występował na pozycji obrońcy.

Legia zakończony w sobotę sezon zakończyła na 6. miejscu w tabeli Ekstraklasy. "Wojskowi" mieli odzyskać mistrzowski tytuł, a w rzeczywistości przez zdecydowaną większość rozgrywek bronili się przed spadkiem. Dopiero w samej końcówce sezonu zapewnili sobie utrzymanie. Przy odrobinie szczęścia mogli nawet zająć miejsce gwarantujące udział w europejskich pucharach. Ostatecznie jednak do tego nie doszło.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnalegia warszawaekstraklasamichał Żewłakow
Powiązane
Widzew uratował się przed degradacją. Lechia trzecim spadkowiczem. Górnik wicemistrzem, GKS w pucharach
Widzew uratował się przed degradacją. Lechia trzecim spadkowiczem. Górnik wicemistrzem, GKS w pucharach
Kibice Lecha Poznań mogą odetchnąć. Frederiksen przedłużył kontrakt
Kibice Lecha Poznań mogą odetchnąć. Frederiksen przedłużył kontrakt
Papszun robi porządki w Legii. Chodyna wystawiony na sprzedaż. Tobiasz odchodzi
Papszun robi porządki w Legii. Chodyna wystawiony na sprzedaż. Tobiasz odchodzi
Zondacrypto usunięta z nazwy stadionu Rakowa Częstochowa
Zondacrypto usunięta z nazwy stadionu Rakowa Częstochowa
Elitim odchodzi z Legii. Już wiadomo, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie
Elitim odchodzi z Legii. Już wiadomo, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie
oprac. Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMichał Żewłakow już nie pracuje w Legii Warszawa. Klub ze stolicy będzie miał nowego dyrektora »
Zobacz
|
Miedziano-czerwona elektryczna Toyota C-HR+ pokryta kroplami deszczu, zaparkowana na brukowanym podjeździe. Widoczny pas przedni nowoczesnego SUV-a z logo Toyoty i wąskimi reflektorami LED
Polacy kupują 397 aut dziennie. Nowa Toyota ośmiesza cenniki konkurencji
Nauczycielom zostały tylko 2 dni na zgłoszenie. Prace rozpoczną się 1 lutego
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali problemu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj