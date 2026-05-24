Michał Żewłakow już nie pracuje w Legii Warszawa. Klub ze stolicy będzie miał nowego dyrektora

Nazwisko nowego dyrektora poznamy do końca maja

W zakresie obowiązków Żewłakowa znajdowały się kwestie kadrowe i transferowe oraz proces budowy pierwszego zespołu. Po wspólnym uzgodnieniu Michała Żewłakowa i Zarządu Klubu, ustalono, że przestaje on pełnić funkcję dyrektora sportowego pierwszego zespołu Legii Warszawa - napisano w komunikacie, dziękując 50-letniemu działaczowi za wykonaną pracę.

Od wielu miesięcy dział sportu systematycznie przygotowywał się do letniego okna transferowego i obecnie kontynuuje ostatni etap tego procesu. Decyzje dotyczące obsady stanowiska dyrektora sportowego pierwszego zespołu zostaną podjęte do końca maja - dodano.

Legia drżała o byt prawie do samego końca

W reprezentacji Polski Żewłakow, brat bliźniak Marcina (również byłego kadrowicza), wystąpił 102 razy, a w Legii grał w latach 2011-2013, gdzie zakończył karierę. Występował na pozycji obrońcy.

Legia zakończony w sobotę sezon zakończyła na 6. miejscu w tabeli Ekstraklasy. "Wojskowi" mieli odzyskać mistrzowski tytuł, a w rzeczywistości przez zdecydowaną większość rozgrywek bronili się przed spadkiem. Dopiero w samej końcówce sezonu zapewnili sobie utrzymanie. Przy odrobinie szczęścia mogli nawet zająć miejsce gwarantujące udział w europejskich pucharach. Ostatecznie jednak do tego nie doszło.