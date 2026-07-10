Zmarnowany rzut karny, gol i kontuzja Mbappe. Francja w półfinale mundialu

Mbappe zmarnował rzut karny

Marokańczycy tylko świetnej dyspozycji swojego bramkarza zawdzięczali, że do przerwy nie przegrywali przynajmniej 0:3. Już w 5. minucie Dayot Upamecano powinien umieścić piłkę w siatce rywali. Obrońca "Trójkolorowych" z bliska uderzył głową, ale wprost w Yassine Bounou.

W 28. minucie w polu karnym faulowany był Kylian Mbappe. Przewinienie było ewidentne i sędzia bez wahania wskazał na "wapno". Piłkę na jedenastym metrze ustawił sam poszkodowany. Gwiazdor Realu Madryt uderzył lekko, sygnalizowanie i blisko środka bramki. W efekcie golkiper Maroka nie miał najmniejszego kłopotu ze złapaniem piłki.

Kylian Mbappe 𝐍𝐈𝐄 wykorzystuje jedenastki! 🙈 Francja 0⃣ Maroko 0⃣!



🔴📲 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 👉 https://t.co/XD6w3LMzfR pic.twitter.com/TwdiAKJiI8 — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 9, 2026

Bounou bohaterem pierwszej połowy

Do przerwy Francuzi mieli jeszcze kilka okazji do otworzenia wyniku spotkania. Jednak ich strzały albo były minimalnie niecelne, albo Bounou popisywał się fantastycznymi interwencjami, które ratowały jego drużynę przed stratą gola.

Marokańczycy w pierwszej połowie byli tylko tłem dla podopiecznych Didiera Deschampsa. Oddali tylko jeden strzał i to w dodatku bardzo niecelny.

Dwa gole Francuzów w sześć minut

Mbappe zrehabilitował się w drugiej części spotkania. W 60. minucie Francuzi wykorzystali błąd przeciwników, którzy stracili piłkę przed swoim polem karnym. Po chwili precyzyjnym strzałem tuż przy słupku w bramce Bounou umieścił ją najlepszy napastnik "Trójkolorowych". Dla Mbappe był to 8. gol na tegorocznym mundialu i łącznie 20. w historii swoich występów na mistrzostwach świata. Na tym nie koniec. Francja poszła za ciosem i już sześć minut później było 2:0. Na listę strzelców wpisał się zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele.

Naprawił swój błąd i to jak - Mbappe 1⃣! Dembele 2⃣! 💣



🔴📲 𝐖 𝐓𝐕𝐏 𝐈 𝐓𝐕𝐏 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓#WorldCup #MistrzostwaŚwiata pic.twitter.com/PR04OqK3RV — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 9, 2026

Cała Francja drży o zdrowie Mbappe

W 77. minucie cała Francja zamarła. Mbappe usiadł na murawie i dał sygnał, że nie da rady kontynuować gry. Napastnik "Królewskich" zszedł z boiska o własnych siłach. Na razie nie wiadomo, czy uraz jest poważny i czy wykluczy udział piłkarza w półfinale mundialu. W nim "Trójkolorowi" zmierzą się ze zwycięzcą pojedynku Hiszpania - Belgia.