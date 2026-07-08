Egipcjanie znaleźli winnego porażki. Sędzia wyrzucił ich reprezentację z mistrzostw świata

Sędzia zabrał Egipcjanom gola

Egipska telewizja Al-Quahera News twierdzi, że błędy ekipy sędziowskiej, w szczególności głównego arbitra spotkania Francoisa Letexiera pozbawiły awansu zespół z Afryki Północnej. Stacja zauważyła, że w 58. minucie francuski arbiter anulował gola zdobytego przez Mostafę Zico. Odnotowała słowa rodzimych i zagranicznych arbitrów krytykujących postawę Letexiera.

Zacytowała byłego hiszpańskiego sędziego międzynarodowego Eduardo Iturralde, zdaniem którego anulowanie gola było niewłaściwe, gdyż Letexier dopatrzył się przy wsparciu VAR faulu 80 m od bramki, który był "nadepnięciem palca rywala". Zgodnie z zasadami użycia VAR sędzia główny nie powinien być wzywany do ponownego rozpatrzenia takich sytuacji, ponieważ te wchodzą w zakres oceny dokonywanej przez arbitra jedynie na boisku - ocenił zdarzenie cytowany przez telewizję Al-Quahera News sędzia Iturralde.

Sędziowie przymknęli oczy na faul Argentyńczyka

Egipska stacja odnotowała skuteczną grę w obronie "Faraonów" i wyprowadzanie skutecznych ataków na bramkę Argentyny, które mogły doprowadzić do pokonania "Albicelestes". Tym, jej zdaniem, pomógł we wtorek sędzia.

Stacja twierdzi, że w 92. minucie zespół sędziowski przymknął oczy na faul argentyńskiego piłkarza w polu karnym podczas ataku marokańskich napastników. Zauważa, że po braku reakcji arbitra "Albicelestes" wyprowadzili szybki kontratak zakończony golem Enzo Fernandeza, który dobił afrykański zespół.

Sędzia wyeliminował Egipt z mundialu

Zarówno telewizja Al-Quahera, jak i portal Ahram Online cytują szkoleniowców Egiptu i napastnika "Faraonów" Mostafę Zico, którzy po meczu stwierdzili, że to nie Argentyna, ale sędzia Letexier wyrzucił ich reprezentację z mistrzostw świata. Niesprawiedliwe, niesprawiedliwe. To sędzia był przyczyną naszej porażki. Mecz w rzeczywistości zakończył się naszym zwycięstwem - ocenił w rozmowie z mediami Zico.

Bardziej dyplomatycznie podsumowuje spotkanie w Atlancie portal dziennika "Egypt Dayli News" chwaląc grę rodzimej reprezentacji oraz nazywając jej postawę "mężną i bohaterską". Nasi piłkarze pokazali dziś mistrzowską dyscyplinę taktyczną oraz odwagę przez ponad 80 minut, stale zagrażając mistrzom świata w kontratakach - podsumowała pojedynek egipska gazeta wydawana w Gizie.