Ta dyscyplina znika z igrzysk olimpijskich. Będzie za to parytet płci

Pierwsze takie igrzyska w historii
W igrzyskach we Francji spodziewany jest udział ponad 3000 sportowców (1525 kobiet i 1521 mężczyzn). Rozdanych ma zostać 126 kompletów medali: 56 w konkurencjach kobiet, 55 mężczyzn i 15 mieszanych.
Zimowe igrzyska olimpijskie Alpy 2030 napiszą historię jako pierwsze z parytetem płci - napisano w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
W kombinacji norweskiej startowali tylko mężczyźni
Program igrzysk olimpijskich zawiera m.in. skialpinizm, który zadebiutował w tym roku we Włoszech, a także nowe propozycje: freeride snowboardowy i narciarski (jazdę poza trasami) oraz synchro9 (jazdę synchroniczną) w łyżwiarstwie figurowym. Utrzymano także snowboardowy slalom gigant równoległy, a nawet dodano rywalizację par mieszanych.
Nie będzie natomiast kombinacji norweskiej, owianej ostatnio kontrowersjami ze względu na fakt, że w igrzyskach w tej dyscyplinie startowali tylko mężczyźni. Niektóre zawodniczki - widząc, że walka o włączenie kobiecej rywalizacji do programu nie przynosi skutków - próbowały przekwalifikować się na skoki narciarskie, aby móc w ogóle wystartować w tym roku w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.
Rekordowa liczba medali
Ponadto, wprowadzono zmiany w niektórych dyscyplinach znajdujących się od lat w programie olimpijskim: w biathlonie dodano znany z Pucharu Świata supermikst (czyli rywalizację par mieszanych), w łyżwiarstwie szybkim doszły sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich - super team kobiet (duety), a w narciarstwie dowolnym - ski cross drużyn mieszanych.
Te zmiany reprezentują dążenie MKOl do zapewnienia parytetu płci oraz do dalszego rozwoju i ewolucji programu olimpijskiego, aby przyciągał przyszłe pokolenia sportowców i kibiców, przy jednoczesnej kontroli kosztów i poziomu złożoności - napisano.
Jeśli liczby przedstawione przez MKOl się potwierdzą, igrzyska w 2030 będą pierwszymi zimowymi w historii z udziałem ponad 3000 sportowców. Dotychczas rekordowe pod tym względem były zmagania w Pjongczangu w 2018 roku - 2913 uczestników. Rozdanych zostanie też najwięcej medali w historii - planowane jest 126 konkurencji, czyli o 10 więcej niż w tym roku we Włoszech, gdzie padł rekord.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.