Argentyna jedną nogą była poza mundialem. Messi odwrócił losy meczu z Egiptem

Egipt zaskoczył Argentynę

Mecz nie mógł się rozpocząć lepiej dla "Faraonów". Piłkarze z Afryki już w 15. minucie objęli prowadzenie. Yasser Ibrahim wykorzystał idealne dośrodkowanie z prawej strony i strzałem głową pokonał Emiliano Martineza.

Ależ początek Egiptu!



Yasser Ibrahim zaskakuje obronę Albicelestes i otwiera wynik spotkania!



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/GHxjAkjzCw pic.twitter.com/rAyCYMQyg1 — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 7, 2026

Messi niechlubnie zapisał się w historii mundiali

Argentyńczycy szybko mieli okazję do wyrównania. Lepszej w sumie nie mogli sobie wymarzyć. W 21. minucie po faulu na Nicolasie Tagliafico sędzia podyktował rzut karny dla aktualnych mistrzów świata.

Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Lionel Messi. 39-latek przegrał jednak pojedynek z bramkarzem reprezentacji Egiptu. Gwiazdor Interu Miami uderzył sygnalizowanie i Mostafa Shobeir bez większego problemu odbił piłkę.

𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐧𝐢𝐞 𝐰𝐲𝐤𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐮𝐣𝐞 𝐫𝐳𝐮𝐭𝐮 𝐤𝐚𝐫𝐧𝐞𝐠𝐨! Egipt nadal na prowadzeniu 🙆‍♂️



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/GHxjAkjzCw pic.twitter.com/4nGveHoNRC — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 7, 2026

To już drugi rzut karny zmarnowany przez Messiego na tym mundialu. Były gracz Barcelony jest pierwszym piłkarzem w historii, który zaliczył dwa pudła z karnych w jednej edycji mistrzostw świata.

VAR zabrał gola Egipcjanom

Argentyńczycy przed przerwą mieli jeszcze dwie dobre okazje do zmiany wyniku. W obu przypadkach na wysokości zadania stawał Shobeir.

W 58. minucie Argentyńczycy mieli sporo szczęścia. Egipcjanie wyprowadzili kontratak, po którym Mostafa Zaki Abdelraouf umieścił piłkę w siatce, ale gol nie został zaliczony. Bramka została anulowana po interwencji VAR. Sędziowie dopatrzyli się, że chwilę wcześniej faulowany był jeden z piłkarzy z Ameryki Południowej.

W 67. minucie jednak już żadnych wątpliwości nie było. Zawodnicy z Afryki po rzucie rożnym dla Argentyny przeprowadzili kolejną szybką akcję, którą wykończył Abdelraouf. Tym razem wszystko odbyło zgodnie z przepisami.

Sensacja wisi na włosku!



Egipt na nieco ponad 20 minut przed zakończeniem spotkania prowadzi już 2:0 z Argentyną!



Ależ kontra "Faraonów"!



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Messi uratował Argentynę

Argentyna z nożem na gardle wzięła się do pracy. Pierwsze skrzypce grał Messi. Najpierw w 79. minucie kapitan Albiceleste dograł piłkę na głowę Cristiana Romero, a ten z bliska zdobył kontaktową bramkę. Mistrzowie świata poszli za ciosem. Cztery minuty później było już 2:2. Autorem wyrównującego gola był Messi.

ABSOLUTNY HIT! Z 0:2 na 2:2 w niecałe 5'! 𝐑𝐎𝐌𝐄𝐑𝐎 𝐈 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈! 😵



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/GHxjAkjzCw pic.twitter.com/bSqnnNL6cy — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 7, 2026

Na tym nie koniec. W doliczonym czasie gry zabójczy cios zadał Enzo Fernandez. Pomocnik Chelsea Londyn po dośrodkowaniu Lautaro Martineza pięknym uderzeniem głową zdobył dla Argentyny bramkę na wagę awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata.