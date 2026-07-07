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Argentyna jedną nogą była poza mundialem. Messi odwrócił losy meczu z Egiptem

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 20:08
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Argentyna jedną nogą była poza mundialem. Messi odwrócił losy meczu z Egiptem
Argentyna jedną nogą była poza mundialem. Messi odwrócił losy meczu z Egiptem/PAP/EPA
Lionel Messi w pierwszej połowie zmarnował rzut karny. Słynny Argentyńczyk zrehabilitował się w końcówce meczu. Wziął ciężar gry na swoje barki i odwrócił losy pojedynku z Egiptem. Najpierw zaliczył asystę, a chwilę później trafił do bramki. W efekcie z 0:2 zrobiło się 2:2. W doliczonym czasie gry gola na wagę awansu dla obrońców tytułu strzelił Enzo Fernandez. W ćwierćfinale Albiceleste zmierzą z lepszym z pary Kolumbia - Szwajcaria.

Egipt zaskoczył Argentynę

Mecz nie mógł się rozpocząć lepiej dla "Faraonów". Piłkarze z Afryki już w 15. minucie objęli prowadzenie. Yasser Ibrahim wykorzystał idealne dośrodkowanie z prawej strony i strzałem głową pokonał Emiliano Martineza.

Messi niechlubnie zapisał się w historii mundiali

Argentyńczycy szybko mieli okazję do wyrównania. Lepszej w sumie nie mogli sobie wymarzyć. W 21. minucie po faulu na Nicolasie Tagliafico sędzia podyktował rzut karny dla aktualnych mistrzów świata.

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Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Lionel Messi. 39-latek przegrał jednak pojedynek z bramkarzem reprezentacji Egiptu. Gwiazdor Interu Miami uderzył sygnalizowanie i Mostafa Shobeir bez większego problemu odbił piłkę.

To już drugi rzut karny zmarnowany przez Messiego na tym mundialu. Były gracz Barcelony jest pierwszym piłkarzem w historii, który zaliczył dwa pudła z karnych w jednej edycji mistrzostw świata.

VAR zabrał gola Egipcjanom

Argentyńczycy przed przerwą mieli jeszcze dwie dobre okazje do zmiany wyniku. W obu przypadkach na wysokości zadania stawał Shobeir.

W 58. minucie Argentyńczycy mieli sporo szczęścia. Egipcjanie wyprowadzili kontratak, po którym Mostafa Zaki Abdelraouf umieścił piłkę w siatce, ale gol nie został zaliczony. Bramka została anulowana po interwencji VAR. Sędziowie dopatrzyli się, że chwilę wcześniej faulowany był jeden z piłkarzy z Ameryki Południowej.

W 67. minucie jednak już żadnych wątpliwości nie było. Zawodnicy z Afryki po rzucie rożnym dla Argentyny przeprowadzili kolejną szybką akcję, którą wykończył Abdelraouf. Tym razem wszystko odbyło zgodnie z przepisami.

Messi uratował Argentynę

Argentyna z nożem na gardle wzięła się do pracy. Pierwsze skrzypce grał Messi. Najpierw w 79. minucie kapitan Albiceleste dograł piłkę na głowę Cristiana Romero, a ten z bliska zdobył kontaktową bramkę. Mistrzowie świata poszli za ciosem. Cztery minuty później było już 2:2. Autorem wyrównującego gola był Messi.

Na tym nie koniec. W doliczonym czasie gry zabójczy cios zadał Enzo Fernandez. Pomocnik Chelsea Londyn po dośrodkowaniu Lautaro Martineza pięknym uderzeniem głową zdobył dla Argentyny bramkę na wagę awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: EgiptArgentynamundial 2026Messi
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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