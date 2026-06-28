Mundial 2026. Trzecie z rzędu zwycięstwo Argentyny. Messi idzie na króla

Dziewięć zmian w składzie Argentyny

Przed meczem w Arlington sytuacja obu drużyn była jasna. Argentyna już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/16 finału z pierwszego miejsca w grupie J, natomiast debiutująca w mundialu Jordania żegnała się z turniejem.

Nic więc dziwnego, że trener obrońców tytułu Lionel Scaloni dokonał aż dziewięciu zmian w składzie w porównaniu z meczem z Austrią (2:0). Z tamtej jedenastki pozostali tylko bramkarz Emiliano Martinez i napastnik Lautaro Martinez. Na ławce pozostał m.in. najlepszy strzelec w historii mistrzostw świata Lionel Messi.

Rzut karny po interwencji VAR

Nawet jednak "rezerwowy" skład Argentyńczyków robił wrażenie, roiło się w nim od gwiazd, a potwierdzeniem był przebieg pierwszej połowy. Faworyci prowadzili 2:0, strzelając oba gole ze stałych fragmentów gry.

W 19. minucie objęli prowadzenie po trafieniu z rzutu wolnego Giovaniego Lo Celso, a w 31. podwyższył Martinez, pewnie wykonując rzut karny, podyktowany po interwencji VAR za faul (kopnięcie w twarz).

Przewaga Argentyńczyków i łatwość, z jaką rozgrywali piłkę sprawiły, że wyszli na drugą połowę chyba zbyt pewni siebie, a może zbyt rozluźnieni.

Messi śrubuje kolejny rekord

W defensywie pozwalali na coraz więcej rywalom i w efekcie stracili pierwszego gola w tym turnieju. W 55. minucie, po składnej akcji Jordańczyków, do siatki trafił Mousa Al-Tamari.

Zapachniało sensacją, ale wkrótce potem trener Scaloni wpuścił na boisko trzech piłkarzy, w tym Messiego, dla którego był to 29. mecz na mundialu. 39-latek śrubuje więc kolejny ze swoich niesamowitych rekordów.

W 80. minucie zapisał na swoim koncie następne osiągnięcia. Skutecznie wykonał rzut wolny (bramkarz Jordanii, choć piłka przeszła tuż obok niego, w ogóle nie zareagował), zdobywając swoją 19. bramkę w historii mundiali, a szóstą w tym turnieju. Przy okazji Messi zaliczył trafienie w siódmym z rzędu meczu MŚ, co również jest rekordem.

Wynik już się nie zmienił, Argentyna zagra w 1/16 finału z Republiką Zielonego Przylądka. Z drugiego miejsca w grupie J wyszła Austria, a z trzeciego Algieria.