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Mundial 2026. Bramkarz reprezentacji Norwegii w meczu z Brazylią przebiegł 6,7 km

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 17:32
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Mundial 2026. Bramkarz reprezentacji Norwegii w meczu z Brazylią przebiegł 6,7 km
Mundial 2026. Bramkarz reprezentacji Norwegii w meczu z Brazylią przebiegł 6,7 km/PAP/EPA
Oerjan Nyland w meczu z Brazylią na pewno nie stał bezczynnie między słupkami. Według pomiarów GPS przedstawionych przez FIFA norweski bramkarz przebiegł aż 6,7 kilometra. Jego drużyna w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata pokonała "Canarinhos" 2:1. W kolejnym spotkaniu "Wikingowie" zmierzą się z Anglią.

Oedegaard pokonał prawie 13 km

Selekcjoner Stale Solbakken nie jest zdziwiony podanymi statystykami. Zawodnik na tej pozycji w dzisiejszym futbolu nie stoi, tylko cały czas się porusza - powiedział opiekun Norwegów.

Dla porównania, napastnik i strzelec dwóch bramek w tym spotkaniu Erling Haaland pokonał 10 kilometrów, a kapitan drużyny Martin Oedegaard 12,9 kilometra.

Nyland najbardziej aktywnym bramkarzem na mundialu

Jak ocenił kanał telewizji NRK żaden inny bramkarz podczas MŚ nie był tak aktywny biegowo. Według pomiarów w meczu z Irakiem Nyland przebiegł 6255 metrów, z Senegalem 6223, a z Wybrzeżem Kości Słoniowej 5741 metrów.

W meczach 1/8 finału poza Nylandem najwięcej biegali Kanadyjczyk Maxime Crepeau 5939 metrów, Anglik Jordan Pickford 5826 i Francuz Mike Maignan 5546 metrów - podała stacja.

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Źródło PAP
Tematy: bramkarzmundial 2026reprezentacja
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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