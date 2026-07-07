Mundial 2026. Bramkarz reprezentacji Norwegii w meczu z Brazylią przebiegł 6,7 km

Oedegaard pokonał prawie 13 km

Selekcjoner Stale Solbakken nie jest zdziwiony podanymi statystykami. Zawodnik na tej pozycji w dzisiejszym futbolu nie stoi, tylko cały czas się porusza - powiedział opiekun Norwegów.

Dla porównania, napastnik i strzelec dwóch bramek w tym spotkaniu Erling Haaland pokonał 10 kilometrów, a kapitan drużyny Martin Oedegaard 12,9 kilometra.

Nyland najbardziej aktywnym bramkarzem na mundialu

Jak ocenił kanał telewizji NRK żaden inny bramkarz podczas MŚ nie był tak aktywny biegowo. Według pomiarów w meczu z Irakiem Nyland przebiegł 6255 metrów, z Senegalem 6223, a z Wybrzeżem Kości Słoniowej 5741 metrów.

W meczach 1/8 finału poza Nylandem najwięcej biegali Kanadyjczyk Maxime Crepeau 5939 metrów, Anglik Jordan Pickford 5826 i Francuz Mike Maignan 5546 metrów - podała stacja.