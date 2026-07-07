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Rasistowski atak na Mbappe. Piłkarz odpowiedział na haniebne słowa senatorki

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:35
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Rasistowski atak na Mbappe. Piłkarz odpowiedział na haniebne słowa senatorki
Rasistowski atak na Mbappe. Piłkarz odpowiedział na haniebne słowa senatorki/PAP/EPA
Celeste Amarilla nie potrafiła się pogodzić z porażką reprezentacji swojego kraju. Paragwajska senatorka po przegranym meczu z Francją w rasistowski sposób zaatakowała Kyliana Mbappe. Francuz nie pozostał głuchy na obelgi ze strony polityczki i odpowiedział na jej haniebne słowa.

Polityczka zaatakowała strzelca zwycięskiego gola

W 1/8 finału mundialu "Trójkolorowi" pokonali Paragwaj 1:0. Gola na wagę awansu z rzutu karnego strzelił Mbappe. Po meczu gwiazdor Realu Madryt stał się obiektem ataku ze strony paragwajskiej senator.

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Amarilla zamieściła w mediach społecznościowych pod adresem Francuza rasistowskie wpisy. Kameruńczyk wywodzący się z kolonizacji, rozpaczliwie próbujący uchodzić za Francuza, zgorzkniały, nowobogacki, arogancki i brzydki. Zamiast mleka matki ssał kokosy, a najbardziej wykształconymi istotami, jakie kiedykolwiek słyszał, były szympansy - napisała polityczka.

Mbappe odpowiedział na wpis senatorki

Mbappe nie pozostał głuchy na haniebny atak paragwajskiej senatorki. Piłkarz odpowiedział na jej wpis. Pani Celeste Amarilla, jest Pani nikczemną kobietą, niegodną swojej pozycji. Nie reprezentuje Pani Paragwaju, kraju, który przez całe rozgrywki prezentował pasję i honor. Przez Pani lekkomyślność i bezczelny rasizm cały świat zapomniał już o drodze i historycznym wysiłku, jaki Pani zawodnicy ponieśli podczas tych mistrzostw świata, ustępując miejsca niekompetentnej kobiecie, która kreuje najgorszy możliwy obraz swojego kraju. Nigdy nie pozwolę ludziom takim jak ona na swobodne szerzenie nienawiści i rasizmu na całym świecie - napisał piłkarz reprezentacji Francji.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: rasizmkylian mbappesenatorka
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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