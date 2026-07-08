Mundial 2026. Kolumbia odpadła po karnych. Szwajcaria uzupełniła grono ćwierćfinalistów

Kolumbijczycy znów zachowali czyste konto

W nocy z wtorku na środę uzupełnione zostało grono ćwierćfinalistów mistrzostw świata. Ostatni do czołowej ósemki dołączyli Szwajcarzy, którzy w 1/8 finału, po bardzo słabym meczu, pokonali w rzutach karnych Kolumbię 4-3. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 0:0.

W rywalizacji pozostało sześć zespołów z Europy: Francja, Hiszpania, Belgia, Anglia i Norwegia oraz po jednym z Ameryki Południowej - broniąca tytułu Argentyna i z Afryki - Maroko. W czterech poprzednich spotkaniach Kolumbijczycy stracili tylko jednego gola. W konfrontacji w Vancouver zachowali czyste konto, natomiast sami nie potrafili zdobyć bramki i zostali wyeliminowani po serii "jedenastek". Szwajcarzy zagrali osłabieni – bez kontuzjowanego Johana Manzambiego, który na tym turnieju zdobył trzy bramki oraz zanotował dwie asysty.

Rieder trafił w boczną siatkę

W pierwszej połowie poniżej oczekiwań wypadła zwłaszcza drużyna z Ameryki Południowej, która zagroziła rywalom tylko raz. W 21. minucie z dalszej odległości przymierzył Gustavo Puerta, ale Gregor Kobel poradził sobie z tym uderzeniem. Z kolei golkiper Kolumbijczyków Camilo Vargas musiał interweniować w 30. minucie oraz 120 sekund później przy strzałach, odpowiednio, Fabiana Riedera i Dana Ndoye.

Po przerwie obraz gry specjalnie się nie zmienił. Akcje prowadzone były w ospałym tempie, brakowało dogodnych sytuacji z obu stron. W tej sytuacji do rangi wydarzenia musiał urosnąć strzał w 53. minucie z rzutu wolnego w boczną siatkę Riedera.

Vargas przypieczętował awans Szwajcarów

Zdecydowanie więcej emocji było w dogrywce. W 98. minucie po rzucie rożnym Jhon Lucumi główkował w poprzeczkę, a 101. minucie bliski zaskoczenia Kobela z dystansu był Jaminton Campaz. Z kolei w 104. minucie, tuż po wejściu na boisko, z 11 metrów uderzył Zeki Amdouni, jednak bardzo dobrze interweniował Vargas. Najlepszą okazję zmarnował Campaz, który w 115 minucie po błędzie Granita Xhaki znalazł się sam przed bramką przeciwnika, ale posłał piłkę nad poprzeczką.

Losy awansu rozstrzygnęły się w konkursie rzutach karnych. W drugiej próbie pomylił się Davinson Sanchez, który trafił w poprzeczkę, jednak w kolejnej serii Manuel Akanji uderzył nad bramką i był remis. W czwartej kolejce strzał Cucho Hernandeza obronił Kobel, a sukces Helwetów przypieczętował rezerwowy Ruben Vargas.

Argentyna kolejnym rywalem Szwajcarii

Kolumbia była jedynym zespołem, który podczas tego mundialu rywalizował w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Z kolei Szwajcarzy trzeci mecz z rzędu rozegrali w Vancouver.

W ćwierćfinale triumfatorzy zmierzą się w niedzielę w nocy czasu polskiego z broniącą tytułu Argentyną. W pozostałych parach zagrają Francja – Maroko (czwartek), Hiszpania – Belgia (piątek) oraz Norwegia – Anglia (sobota).