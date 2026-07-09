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Mundial 2026 bije rekord frekwencji. Na stadionach już prawie 6,3 mln kibiców

Kacper Kilanowski
57 minut temu
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Mundial 2026 bije rekord frekwencji. Na stadionach już prawie 6,3 mln kibiców
Mundial 2026 bije rekord frekwencji. Na stadionach już prawie 6,3 mln kibiców/PAP/EPA
Prawie 6,3 miliona widzów obejrzało dotychczas mecze piłkarskich mistrzostw świata rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. FIFA może być pewna rekordu łącznej frekwencji, choć średnia liczba widzów na spotkanie będzie niższa niż podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku.

Rekord dzięki większej liczbie meczów

Według danych FIFA po 96 spotkaniach tegorocznego mundialu stadiony odwiedziło łącznie 6 259 584 kibiców. Oznacza to średnią frekwencję na poziomie 65 204 widzów na mecz.

Turniej w USA, Kanadzie i Meksyku jest największy w historii mistrzostw świata. Po raz pierwszy bierze w nim udział 48 reprezentacji, a cały terminarz obejmuje rekordowe 104 spotkania. To właśnie liczba meczów sprawi, że łączna frekwencja będzie zdecydowanie najwyższa w dziejach imprezy.

Mundial 1994 pozostanie liderem średniej frekwencji

Choć obecny turniej pobije rekord pod względem całkowitej liczby kibiców na trybunach, nie zdoła przebić mundialu z 1994 roku pod względem średniej frekwencji. Wówczas, podczas mistrzostw organizowanych wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, każde spotkanie oglądało średnio 68 991 widzów. To nadal najlepszy wynik w niemal stuletniej historii mundiali.

Rekord łącznej frekwencji z 1994 roku wynosi 3 587 538 widzów. Trzeba jednak pamiętać, że rozegrano wtedy tylko 52 mecze, czyli dokładnie połowę mniej niż zaplanowano w tegorocznej edycji.

Azteca przyciąga najwięcej kibiców

Największym zainteresowaniem podczas trwających mistrzostw cieszy się jak dotąd legendarny Stadion Azteca w Meksyku. Obiekt w stolicy kraju odwiedziło już 404 120 sympatyków futbolu.

Mimo widocznych pustych miejsc na kilku spotkaniach, szczególnie w fazie grupowej, FIFA poinformowała, że dotychczas zajętych było 99,7 procent dostępnych miejsc.

Czas na ćwierćfinały

W czwartek o godz. 22.00 czasu polskiego rozpocznie się faza ćwierćfinałowa. Pierwszym meczem tej rundy będzie starcie Francji z Marokiem.

Finał mistrzostw świata zaplanowano na 19 lipca. Decydujące spotkanie odbędzie się w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.

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Źródło PAP
Tematy: kibicemundial 2026Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej
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