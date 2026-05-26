Oto najlepszy piłkarz polskiej Ekstraklasy w sezonie 2025/26

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:36
Bartosz Nowak z GKS Katowice został najlepszym piłkarzem Ekstraklasy w edycji 2025/26. Podczas gali w Warszawie odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Natomiast za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nielsa Frederiksena, który z Lechem Poznań obronił mistrzostwo Polski.

Król strzelców nie został najlepszym napastnikiem sezonu

W poniedziałkowy wieczór nagrodę w najważniejszej kategorii wręczył prezes PZPN Cezary Kulesza. Przy okazji pogratulował Lechowi mistrzostwa Polski, a także pozostałym drużynom, które awansowały do europejskich pucharów. Wicemistrzostwo wywalczył Górnik Zabrze, a kolejne miejsca zajęły Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice.

Najlepszym bramkarzem sezonu został Xavier Dziekoński z Korony Kielce, obrońcą - Wojciech Mońka z Lecha Poznań, pomocnikiem - Nowak, a napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin (18 goli), choć w klasyfikacji najlepszych strzelców okazał się gorszy o dwa trafienia od Słowaka Tomasa Bobcka z Lechii Gdańsk.

Za najlepszego trenera uznano po raz drugi z rzędu Duńczyka Frederiksena. Statuetkę w tej kategorii wręczył selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. Gratuluję wszystkim nominowanym, zwycięzcom. Przede wszystkim gratuluję mistrzowi Polski Lechowi. Ale również, no muszę to powiedzieć, brawo Górnik! Brawo za taki sezon - Puchar Polski, wicemistrzostwo. Gratuluję, super robota - podkreślił Urban, który był znakomitym piłkarzem, a później trenerem zabrzańskiego klubu.

Zapytany enigmatycznie o Karola Czubaka (we wtorkowe południe zostanie ogłoszona kadra na najbliższe mecze towarzyskie reprezentacji), odparł z uśmiechem: - Coś jest na rzeczy...

Piłkarze nie mogli głosować na swoich klubowych kolegów

Wyboru w większości kategorii dokonali członkowie kapituły złożonej z dziennikarzy. Najpierw głosowali nad nominacjami z szerokiej listy zawodników, przygotowanej przez Ekstraklasę SA, a w drugiej turze - na trzech najlepszych - ich zdaniem - szkoleniowców i piłkarzy w poszczególnych kategoriach.

Natomiast głosy na najlepszego zawodnika - spośród nominowanych we wszystkich kategoriach - oddawali piłkarze grający w sezonie 2025/26 w PKO BP Ekstraklasie, przy czym nie mogli wybrać gracza ze swojego klubu.

Czubak wygrał "Turbokozaka"

W trakcie uroczystości wyróżnieni zostali również: Młodzieżowiec Sezonu, wybrany wspólnie z PKO Bankiem Polskim - został nim Marcel Reguła (KGHM Zagłębie Lubin), a także ogłoszono Numer Sezonu, przyznany przez markę LOTTO. W tym przypadku nagrodzono Jesusa Imaza z Jagiellonii Białystok, który zdobył już 110 bramek w polskiej Ekstraklasie. 35-letni Hiszpan jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii rozgrywek.

Trofeum za najlepszy wynik w cyklicznym programie "Turbokozak", w którym piłkarze wykonują szereg konkurencji technicznych na punkty, otrzymał Czubak, czyli tego dnia zabrał do domu łącznie dwie statuetki.

Podczas gali uhonorowano również zmarłego nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat Jacka Magierę, pracującego od lipca 2025 roku w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski, a wcześniej piłkarza i trenera wielu drużyn ligowych. W poniedziałek Magiera został - jako jedna z kilku osób - przyjęty do Galerii Sław Ekstraklasy. Wszyscy zgromadzeni na sali wstali z miejsc i brawami uczcili pamięć tego niezwykle kulturalnego, bardzo lubianego i szanowanego szkoleniowca.

  • Nagrody indywidualne za sezon 2025/26
    Piłkarz Sezonu - Bartosz Nowak (GKS Katowice)
    Trener Sezonu - Niels Frederiksen (Lech Poznań)
    Bramkarz Sezonu - Xavier Dziekoński (Korona Kielce)
    Obrońca Sezonu - Wojciech Mońka (Lech Poznań)
    Pomocnik Sezonu - Bartosz Nowak (GKS Katowice)
    Napastnik Sezonu - Karol Czubak (Motor Lublin)
    Młodzieżowiec Sezonu - Marcel Reguła (KGHM Zagłębie Lubin)
    Turbokozak Sezonu - Karol Czubak (Motor Lublin)
    Numer Sezonu - 110 goli w ekstraklasie Jesusa Imaza (obecnie Jagiellonia Białystok)
Źródło PAP
