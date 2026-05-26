Reprezentantka Szwecji woli grać dla Polski. Została powołana na mecze z Francją i Holandią

Julia Walentowicz woli grać dla Polski niż dla drużyny narodowej "Trzech Koron". Piłkarka, która rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji od U-17 do U-23, zdecydowała się występować w biało-czerwonych barwach. 25-latka została powołana na czerwcowe mecze z Francją i Holandią w eliminacjach mistrzostw świata 2027.
Walentowicz pochodzi z Warszawy
Jej rodzicami są Dorota i Jerzy Walentowiczowie, zamieszkali w Sztokholmie. Pochodzą z Warszawy, a ja się urodziłam w Sztokholmie. W domu zawsze mówiliśmy po polsku i regularnie jeździliśmy do Polski. Jestem dwujęzyczna - powiedziała piłkarka na antenie szwedzkiego radia.
Decyzja o grze dla Polski odbiła się szeroko w szwedzkich mediach. Dziennik "Aftonbladet" skomentował: "teraz będzie grała w jednej drużynie z taką gwiazdą jak Ewa Pajor, która w sobotę z Barceloną wygrała Ligę Mistrzów".
Nowa reprezentantka Polski gra w KIF Oerebro
Walentynowicz na co dzień reprezentuje barwy w KIF Oerebro, gdzie jest kapitanką drużyny. Wcześniej występowała w hiszpańskim Sporting Club de Huelva (2024) i sztokholmskim Djurgardens IF (2017-2023), którego jest wychowanką.
Źródło PAP
