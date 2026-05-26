Reprezentantka Szwecji woli grać dla Polski. Została powołana na mecze z Francją i Holandią

Walentowicz pochodzi z Warszawy

Jej rodzicami są Dorota i Jerzy Walentowiczowie, zamieszkali w Sztokholmie. Pochodzą z Warszawy, a ja się urodziłam w Sztokholmie. W domu zawsze mówiliśmy po polsku i regularnie jeździliśmy do Polski. Jestem dwujęzyczna - powiedziała piłkarka na antenie szwedzkiego radia.

Decyzja o grze dla Polski odbiła się szeroko w szwedzkich mediach. Dziennik "Aftonbladet" skomentował: "teraz będzie grała w jednej drużynie z taką gwiazdą jak Ewa Pajor, która w sobotę z Barceloną wygrała Ligę Mistrzów".

Nowa reprezentantka Polski gra w KIF Oerebro

Walentynowicz na co dzień reprezentuje barwy w KIF Oerebro, gdzie jest kapitanką drużyny. Wcześniej występowała w hiszpańskim Sporting Club de Huelva (2024) i sztokholmskim Djurgardens IF (2017-2023), którego jest wychowanką.