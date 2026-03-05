Kibice przyłączyli się do reprezentantek Iranu

Piłkarki z Iranu biorą udział w turnieju o Puchar Azji w Australii. Na inaugurację przegrały z Koreankami 0:3. Po meczu jednak więcej mówiło się o zachowaniu zawodniczek z Bliskiego Wschodu niż o wyniku. Iranki przed meczem podczas odgrywania hymnu narodowego swojego państwa milczały.

Akt odwagi irańskich piłkarek. Odmówiły śpiewania hymnu narodowego
Do zawodniczek przyłączyli się niektórzy kibice na trybunach. Na fotografiach widać było wielu fanów trzymających flagi z czasów sprzed rewolucji islamskiej w 1979 roku. W porównaniu z obecną flagą, na środku - zamiast czerwonego emblematu Allaha - znajduje się złoty lew z mieczem i słońce. Ani piłkarki, ani członkowie sztabu nie zdecydowali się wtedy na komentarze odnośnie aktualnej sytuacji w ojczyźnie.

Piłkarki z Iranu salutowały podczas hymnu

Zaledwie dwa dni później sytuacja uległa zmianie. W czwartek zawodniczki nie tylko śpiewały hymn narodowy, ale nawet salutowały, co widać na zdjęciach i nagraniach.

Oczywiście bardzo martwimy się o zdrowie naszych rodzin, krewnych i wszystkich innych osób w Iranie, z którymi obecnie nie mamy kontaktu - powiedziała trenerka Marziyeh Jafari przed meczem z Australią.

Protesty przed stadionem

Protesty w czwartek miały miejsce przed stadionem w Gold Coast. Australijska agencja informacyjna AAP przekazała, że irańscy uchodźcy krzyczeli m.in. "Dziękujemy, Bibi, dziękujemy, Trumpie". Słowa te były skierowane do premiera Izraela Benjamina Netanjahu i prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy podjęli decyzję o nalotach na Iran, w wyniku których zginął m.in. najwyższy przywódca irański, ajatollah Ali Chamenei.

Na milczący protest zdecydowali się zawodnicy reprezentacji Iranu przed meczem z Anglią (2:6) w mistrzostwach świata 2022 w Katarze. Wtedy przed drugim spotkaniem z Walią (2:0) również hymn odśpiewali.