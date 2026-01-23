Rodman przebiła Bonmati

Nowy kontrakt Rodman z klubem z Waszyngtonu będzie obowiązywał do 2028 roku. Po jego podpisaniu agent piłkarki Mike Senkowski zamieścił w internecie zdjęcie zawodniczki i podpisał je: "Najlepiej opłacana piłkarka na świecie".

Reklama

Według nieoficjalnych informacji, do tej pory rekordzistką w rocznych zarobkach była gwiazda Barcelony i reprezentacji Hiszpanii Aitana Bonmati, trzykrotnie uznana w plebiscycie FIFA najlepszą zawodniczką roku na świecie.

Pieniądze nie są dla Rodman najważniejsze

Rodman, która w 2024 roku triumfowała z ekipą USA w olimpijskim turnieju w Paryżu, już od pięciu sezonów występuje w Washington Spirit i gra w National Women's Soccer League (NWSL), odpowiedniku męskiej Major League Soccer (MLS).

Wiedziałam, że to właśnie tutaj chcę napisać kolejny rozdział mojej kariery. Myślę, że to przełomowy i historyczny moment, choć pieniądze dla mnie nie mają tak naprawdę większego znaczenia - przyznała napastniczka, która zaliczyła już 47 występów w reprezentacji USA i zdobyła w nich 11 bramek.

Rodman chciała grać w USA

Reklama

Jej klub ocenił, że nowa umowa Rodman należy do "najważniejszych w NWSL i całej kobiecej piłce nożnej na świecie".

Dotychczasowy kontrakt piłkarki wygasł z końcem 2025 roku. Otrzymała ona liczne lukratywne propozycje z zagranicy, ale chciała pozostać w ojczyźnie. Problemem był limit wynagrodzeń, który w NWSL wynosi 3,5 mln dolarów na zespół. Pierwsze próby obejścia przepisów zostały odrzucone przez komisarz ligi Jessicę Berman, jednak po negocjacjach zarząd NWSL wprowadził przepis o "High Impact Player", zwany powszechnie "Regułą Rodman", która pozwala klubom na przekroczenie pułapu płac, jeśli zawodniczki spełniają określone kryteria, wynikające z ich indywidualnej atrakcyjności na piłkarskim rynku.