Suzuki Motor Poland rozpoczyna współpracę z drużyną GKS Górnik Łęczna, wspierając obydwie jego sekcje - męską oraz piłki pań. Logo Suzuki będzie widoczne podczas meczów Betclic 1 Ligi oraz Orlen Ekstraligi kobiet oraz w klubowych mediach, w tym na jego stronie internetowej (www.gornik.leczna.pl) oraz w profilach drużyny w mediach społecznościowych.

To pierwsza tego typu współpraca w historii GKS Górnika Łęczna, w której kompleksowo wykorzystany zostanie potencjał marketingowy obu klubowych sekcji. Suzuki wspólnie z Górnikiem Łęczna pokazuje, że siła futbolu nie zna podziału na płeć – liczy się pasja, zaangażowanie oraz profesjonalizm.

Współpraca z tak rozpoznawalną i cenioną marką jak Suzuki to dla nas duże wyróżnienie. Cieszymy się, że do grona naszych partnerów dołącza firma Suzuki Motor Poland, która od lat wspiera polski sport i rozumie jego potencjał. To dla nas także ważny sygnał, że warto inwestować w rozwój piłki nożnej kobiet i mężczyzn w sposób równoległy i spójny - powiedział Maciej Grzywa, Prezes Górnika Łęczna.