Warszawa
Piękne kobiety na gali Złotej Piłki. Żony piłkarzy, piłkarki a nawet Księżna Monako

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 74 minut temu
Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain i Aitana Bonmati z Barcelony wygrali plebiscyt Złotej Piłki. Na uroczystej gali nie zabrakło pięknych kobiet. Oprócz piłkarek tego wieczoru błyszczały żony piłkarzy ich partnerki, a nawet księżna Monako.

1/16 Piłkarki Arsenalu Londyn

Piłkarki Arsenalu Londyn

Źródło dziennik.pl
