Piękne kobiety na gali Złotej Piłki. Żony piłkarzy, piłkarki a nawet Księżna Monako
dzisiaj, 74 minut temu
Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain i Aitana Bonmati z Barcelony wygrali plebiscyt Złotej Piłki. Na uroczystej gali nie zabrakło pięknych kobiet. Oprócz piłkarek tego wieczoru błyszczały żony piłkarzy ich partnerki, a nawet księżna Monako.
1/16 Piłkarki Arsenalu Londyn
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama