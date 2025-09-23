Pajor strzeliła 52 gole

Pajor w barwach Barcelony strzeliła 43 gole w klubie i dziewięć w reprezentacji Polski. Wyróżniono też Szweda Viktora Gyoekeresa z Arsenalu Londyn, który w poprzednim sezonie strzelił 54 gole i zaliczył 13 asyst w klubowych rozgrywkach.

Pajor zdobył mistrzostw i puchar Hiszpanii

Dla Pajor poprzedni sezon był bardzo udany. Z Barceloną zdobyła mistrzostwo i Puchar Hiszpanii oraz dotarła do finału Ligi Mistrzów, w którym Arsenal Londyn wygrał 1:0. Była najlepszą strzelczynią ligi hiszpańskiej.

Pajor jest dumna z gry w Barcelonie

Pajor z reprezentacją Polski pierwszy raz awansowała na mistrzostwach Europy. Strzeliła jednego gola podczas Euro 2025, które było rozgrywane w Szwajcarii. Jestem dumna, że reprezentuję Barcelonę. Nie zdobyłabym tej nagrody bez moich koleżanek z drużyny. To zaszczyt być częścią tego klubu. Ten rok był dla mnie wyjątkowy. Oprócz wielu sukcesów w klubie, z reprezentacją Polski pierwszy raz zakwalifikowałysmy się do mistrzostw Europy. To nie byłoby możliwe bez ludzi, którzy wspierają mnie każdego dnia. Kocham piłkę nożną i jestem dumna, że przyczyniam się do rozwoju kobiecego futbolu. Młode dziewczyny mogą nas już oglądać na wielkich stadionach i mają coraz większe możliwości - powiedziała Pajor.

Pajor ósma w plebiscycie Złotej Piłki

Plebiscyt Złotej Piłki, który uwzględnia dokonania piłkarzy w sezonie 2024/25 wygrali Francuz Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain i Hiszpanka Aitana Bonmati z Barcelony. Pajor zajęła najwyższe w karierze ósme miejsce, a Robert Lewandowski był 17.