Trener dożywotnio zawieszony przez UEFA. Nagrywał piłkarki w szatni

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 14:10
Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) nałożyła na Petra Vlachovskiego dożywotni zakaz pełnienia funkcji trenera za naruszenie przepisów dyscyplinarnych organizacji. Czech dopuścił się nadużyć wobec piłkarek FC Slovacko, nagrywając je w szatni.

Jedna z nagrywanych piłkarek miała 17 lat

Vlachovsky był też w sztabie kobiecej reprezentacji Czech do lat 19, co wzbudziło dodatkowe obawy dotyczące ochrony zawodniczek i nadzoru nad kobiecą piłką nożną. Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA ogłosiła, że decyzja została podjęta po dochodzeniu przeprowadzonym przez Inspektora ds. Etyki i Dyscypliny w sprawie zarzutów wobec byłego trenera kobiecej drużyny FC Slovacko.

Czeskie media donoszą, że Vlachovsky został skazany w maju 2025 roku za nagrywanie zawodniczek w szatni klubu. Jedna z nich miała 17 lat. 42-latek otrzymał karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz tymczasowy zakaz trenowania w Czechach.

UEFA domaga się kolejnych kar dla czeskiego trenera

UEFA wyjaśniła w oświadczeniu, że Vlachovsky naruszył kilka artykułów Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA, co skutkowało dożywotnim zakazem zajmowania jakichkolwiek stanowisk związanych z piłką nożną. Ponadto UEFA zwróciła się do Czeskiego Związku Piłki Nożnej o cofnięcie licencji trenerskiej Vlachovskiemu, o ile nie została ona już cofnięta.

Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) z zadowoleniem przyjęła informację o wykluczeniu czeskiego trenera. UEFA zawnioskowała również do Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) o nałożenie międzynarodowego zakazu trenowania na Vlachovskiego.

To silny i niezbędny sygnał, że w piłce nożnej nie ma miejsca na agresywne i niewłaściwe zachowania, a ochrona dobrostanu zawodniczek musi pozostać priorytetem na wszystkich poziomach gry - przekazano w oświadczeniu FIFPro.

Źródło PAP
