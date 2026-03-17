Irańskie piłkarki na zdjęciu nowego zespołu

Pasandideh i Ramezanisadeh pojawiły się w barwach klubu na zdjęciu zespołu, zamieszczonym na Instagramie. Klub Brisbane Roar, grający najwyższej australijskiej lidze kobiet A-League, opublikował też nagranie z powitania zawodniczek.

Wciąż jesteśmy zaangażowani w zapewnienie im wspierającego środowiska, gdy będą pokonywać kolejne etapy - napisał prezes klubu Kaz Patafta. Obie zawodniczki skomentowały post. "Dziękujemy za wszystko" - napisała Ramezanisadeh.

Piłkarki przeniesione w tajne miejsce

Klub odmówił dalszych komentarzy i skierował wszystkie pytania do australijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W zeszłym tygodniu Roar zaoferował kobietom "miejsce do trenowania, gry i przynależności", jak napisał w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Urzędnicy poinformowali natomiast, że zostały one przeniesione w tajne, bezpieczne miejsce i otrzymują pomoc od rządu. Nie udzielały wywiadów, ale Pasandideh opublikowała na profilu internetowym wspólne zdjęcie z Jill Ellis, dyrektor generalną FIFA ds. piłki nożnej, z podpisem: "Wszystko będzie dobrze".

Informacja o treningu dwóch irańskich piłkarek pojawiła się po tym, jak reszta reprezentacji, która uczestniczyła w turnieju o Puchar Azji, opuściła Malezję i udała się do Omanu.

Pięć piłkarek z Iranu zmieniło zdanie

Wizy pozwalające humanitarne australijski rząd przyznał najpierw pięciu irańskim piłkarkom, a później chęć pozostania w tym kraju wyraziły jeszcze dwie osoby. Łącznie sześć zawodniczek i jeden członek sztabu początkowo przyjęli ofertę azylu i gwarancję stałego pobytu w Australii, podczas gdy ich koleżanki z drużyny wyleciały z Sydney do Kuala Lumpur 10 marca.

W ciągu następnych kilku dni pięć z tych osób zmieniło jednak zdanie i dołączyło do swoich koleżanek z drużyny w Malezji. Publicznie nie podano przyczyn zmiany decyzji, jednak pojawiły się doniesienia, że reżim irański posłużył się rodzinami piłkarek jako zakładnikami, by zmusić je do powrotu do kraju - podkreślił australijski dziennik „Daily Telegraph”.

Reprezentantki Iranu milczały podczas hymnu

Obawy o bezpieczeństwo zawodniczek pojawiły się w związku z tym, że milczały 2 marca podczas odgrywania hymnu narodowego przed meczem z Koreą Południową. Spotkanie odbyło się w czwartym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran. Piłkarki zostały nazwane w państwowej telewizji "zdrajczyniami" i tak ten gest oceniło wielu radykałów w Iranie.