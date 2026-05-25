Legia Warszawa ogłosiła już drugi transfer. Klub ze stolicy stawia na Chorwatów

Legia pożegnała się z pięcioma piłkarzami

Legia w zakończonym sezonie miała zdobyć mistrzowski tytuł, a ostatecznie nawet nie zagra w europejskich pucharach. Stołeczni piłkarze długo bronili się przed spadkiem. Ostatecznie rozgrywki zakończyli na szóstym miejscu.

Po rozczarowującym sezonie przyszedł czas na zmiany. Z Łazienkowską już pożegnali się Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Patryk Kun, Ermal Krasniqi i Juergen Elitim. Ruch odbywa się w dwie strony, bo Legia już zatrudniła dwóch nowych piłkarzy.

Dwóch Chorwatów dołączyło do Legii

Pierwszy transfer do klubu został ogłoszony jeszcze kilka dni przed końcem rozgrywek. Z Motoru Lublin do Legii przeprowadził się chorwacki bramkarz, Ivan Brkić. Teraz w Warszawie zameldował się rodak jego rodak.

Umowę z Legią podpisał Arsenić, który do stolicy przenosi się z Częstochowy. 31-letni obrońca w Rakowie przez wiele lat grał pod wodzą Marka Papszuna, który od grudnia prowadzi "Wojskowych". Arsenić w barwach "Medalików" zdobył pięć trofeów: w sezonie 2022/23 mistrzostwo Polski, w latach 2021 i 2023 Puchar Polski oraz Superpuchar Polski za 2022 i 2023 rok