Dziennik Gazeta Prawana logo

Legia Warszawa ogłosiła już drugi transfer. Klub ze stolicy stawia na Chorwatów

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 17:59
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Legia Warszawa ogłosiła już drugi transfer. Klub ze stolicy stawia na Chorwatów
Legia Warszawa ogłosiła już drugi transfer. Klub ze stolicy stawia na Chorwatów/Shutterstock
Kilka dni temu z Legią Warszawa związał się Ivan Brkić. W poniedziałek klub ze stolicy ogłosił kolejny transfer. Tym razem na Łazienkowskiej zameldował się Zoran Arsenić. Były obrońca Rakowa Częstochowa związał się z "Wojskowymi" do końca sezonu 2027/28 z opcją przedłużenia.

Legia pożegnała się z pięcioma piłkarzami

Legia w zakończonym sezonie miała zdobyć mistrzowski tytuł, a ostatecznie nawet nie zagra w europejskich pucharach. Stołeczni piłkarze długo bronili się przed spadkiem. Ostatecznie rozgrywki zakończyli na szóstym miejscu.

Po rozczarowującym sezonie przyszedł czas na zmiany. Z Łazienkowską już pożegnali się Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Patryk Kun, Ermal Krasniqi i Juergen Elitim. Ruch odbywa się w dwie strony, bo Legia już zatrudniła dwóch nowych piłkarzy.

Dwóch Chorwatów dołączyło do Legii

Pierwszy transfer do klubu został ogłoszony jeszcze kilka dni przed końcem rozgrywek. Z Motoru Lublin do Legii przeprowadził się chorwacki bramkarz, Ivan Brkić. Teraz w Warszawie zameldował się rodak jego rodak.

To on ma w Legii Warszawa zastąpić Elitima. Austriak na liście życzeń
To on ma w Legii Warszawa zastąpić Elitima. Austriak na liście życzeń

Umowę z Legią podpisał Arsenić, który do stolicy przenosi się z Częstochowy. 31-letni obrońca w Rakowie przez wiele lat grał pod wodzą Marka Papszuna, który od grudnia prowadzi "Wojskowych". Arsenić w barwach "Medalików" zdobył pięć trofeów: w sezonie 2022/23 mistrzostwo Polski, w latach 2021 i 2023 Puchar Polski oraz Superpuchar Polski za 2022 i 2023 rok

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnalegia warszawaekstraklasatransfer
Powiązane
Raków Częstochowa szuka trenera. Trzech kandydatów do pracy pod Jasną Górą
Raków Częstochowa szuka trenera. Trzech kandydatów do pracy pod Jasną Górą
Michał Żewłakow już nie pracuje w Legii Warszawa. Klub ze stolicy będzie miał nowego dyrektora
Michał Żewłakow już nie pracuje w Legii Warszawa. Klub ze stolicy będzie miał nowego dyrektora
Widzew uratował się przed degradacją. Lechia trzecim spadkowiczem. Górnik wicemistrzem, GKS w pucharach
Widzew uratował się przed degradacją. Lechia trzecim spadkowiczem. Górnik wicemistrzem, GKS w pucharach
Kibice Lecha Poznań mogą odetchnąć. Frederiksen przedłużył kontrakt
Kibice Lecha Poznań mogą odetchnąć. Frederiksen przedłużył kontrakt
Papszun robi porządki w Legii. Chodyna wystawiony na sprzedaż. Tobiasz odchodzi
Papszun robi porządki w Legii. Chodyna wystawiony na sprzedaż. Tobiasz odchodzi
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLegia Warszawa ogłosiła już drugi transfer. Klub ze stolicy stawia na Chorwatów »
Zobacz
|
Pylon stacji paliw Orlen w słoneczny dzień z widocznymi cenami paliw na wyświetlaczu: benzyna 95 w cenie 6,48 zł, olej napędowy diesel za 6,89 zł oraz gaz LPG za 3,75 zł. W tle czerwone zadaszenie stacji benzynowej i tankujące samochody
Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla pod koniec maja. Mamy najnowsze zestawienie
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 26 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Ujęcie konsoli środkowej w samochodzie z widocznym przyciskiem wyłączania systemu Start-Stop (ikona litery A z napisem OFF) oraz przyciskiem Start Engine Stop
UE zmienia przepisy. Koniec z wyłączaniem start-stop, 600 zł kary za spóźnienie
Fryderyki 2026
Fryderyki 2026. Kiedy i gdzie emisja gali? Kto jest nominowany?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj