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Nowy napastnik w Legii Warszawa. Na Łazienkowską przeprowadza się z Konwiktorskiej

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
wczoraj, 21:32
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Nowy napastnik w Legii Warszawa. Na Łazienkowską przeprowadza się z Konwiktorskiej
Nowy napastnik w Legii Warszawa. Na Łazienkowską przeprowadza się z Konwiktorskiej/Shutterstock
Legia Warszawa dokonała kolejnego transferu przed startem nowego sezonu. Do ekipy z Łazienkowskiej dołączył Łukasz Zjawiński. Wicelider klasyfikacji strzelców 1. ligi piłkarskiej w minionych rozgrywkach grał w Polonii Warszawa. 24-letni napastnik podpisał z nowym klubem czteroletni kontrakt.

Zjawiński wrócił do Legii

Zjawiński od 2015 do 2020 roku szkolił się w Akademii Legii, był częścią zespołu rezerw. W 2020 roku zadebiutował w ekstraklasie w barwach Stali Mielec, a potem występował również w Lechii Gdańsk i Widzewie Łódź. Ostatnie dwa sezony spędził w Polonii Warszawa w 1. lidze. Był wiceliderem klasyfikacji strzelców na koniec rozgrywek.

Legia Warszawa ogłosiła już drugi transfer. Klub ze stolicy stawia na Chorwatów
Legia Warszawa ogłosiła już drugi transfer. Klub ze stolicy stawia na Chorwatów

24-letni napastnik jest również byłym młodzieżowym reprezentantem Polski. Historia mojego powrotu do Legii była długa, ale szczęśliwa. Cieszę się, że będę miał okazję spełnić marzenie o debiucie w pierwszej drużynie, które miałem przychodząc tutaj jako 14-latek. Trenowałem już w Legia Training Center, ale to był krótki czas, więc mam nadzieję, że najbliższe lata w tym miejscu będą udane. Zainteresowanie moją osobą było duże, ale kiedy dowiedziałem się o propozycji Legii, decyzja mogła być tylko jedna. To był priorytet również z przyczyn emocjonalnych, ponieważ tutaj dorastałem i tutaj wiele przeżyłem, rozwijając się jako zawodnik. Jestem napastnikiem bazującym na cechach wolicjonalnych, ale też dobrze czującym się w polu karnym - powiedział Zjawiński, cytowany w komunikacie klubu.

Trzeci transfer Legii

To trzeci zawodnik pozyskany przez zespół z Warszawy, po dwóch Chorwatach - grającym przez ostatnie dwa lata w Motorze Lublin bramkarzu Ivanie Brkiciu oraz grającym ostatnio w Rakowie Częstochowa obrońcy Zoranie Arseniciu.

Łukasz wraca do domu, czego mu gratuluję. Jego ścieżka do pierwszej drużyny była inna, ale była właściwa. Ostatnio zbierał doświadczenie i zdobył bardzo wiele bramek na poziomie I ligi. Dyrektor skautingu Piotr Zasada polecił tego zawodnika. Analizowaliśmy jego grę i zobaczyliśmy w nim potencjał. Jeśli strzelasz tyle bramek, to znaczy, że coś w sobie masz. Z naszej perspektywy kluczowe było wzmocnienie tej pozycji. Potrzebujemy młodej, świeżej krwi, potrzebujemy ambitnego zawodnika, głodnego gry, sukcesów i bramek na naszym stadionie, przed Żyletą, co dla niego będzie czymś wyjątkowym - podsumował dyrektor sportowy Legii Fredi Bobic.

Legia nie zagra w europejskich pucharach

Z Legii po sezonie odeszło pięciu piłkarzy: Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Juergen Elitim, Patryk Kun i Ermal Krasniqi. Michał Żewłakow przestał pełnić funkcję dyrektora sportowego, a Konrad Paśniewski - dyrektora zespołu.

W zakończonym pod koniec maja sezonie Legia zajęła szóste miejsce w ekstraklasie, co nie dało jej miejsca w europejskich rozgrywkach pucharowych. Pierwsza kolejka nowej edycji rozgrywek ekstraklasy jest zaplanowana na 24-26 lipca.

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Źródło PAP
Tematy: legia warszawaekstraklasatransferpolonia warszawa
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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