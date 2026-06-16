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Trzęsienie ziemi w Wiśle Płock. Klub zmienił trenera

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 12:57
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Trzęsienie ziemi w Wiśle Płock. Klub zmienił trenera
Trzęsienie ziemi w Wiśle Płock. Klub zmienił trenera/Shutterstock
W Wiśle Płock doszło do trzęsienia ziemi. Mariusz Misiura przestał być trenerem zespołu. Klub z Ekstraklasy szybko znalazł jego następcę. Nowym opiekunem piłkarzy z Mazowsza zostanie Adam Majewski.

Wisła podziękowała Misiurze

45-letni szkoleniowiec pracował w Wiśle od 1 czerwca 2024 roku. W 2025 roku po barażach awansował z nią do Ekstraklasy. Rundę jesienną ostatniego sezonu jego zespół zakończył na pierwszej pozycji, a na finiszu uplasował się na ósmym miejscu.

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Mariusz Misiura odchodzi z Wisły Płock. Umowa z trenerem została rozwiązana za porozumieniem stron. Trenerze, dziękujemy za wszystko! - poinformował klub w portalach społecznościowych.

Majewski nowym trenerem "Nafciarzy"

Miejsce Misiury zajmie 52-letni Majewski. To pochodzący z Płocka były piłkarz tego klubu, a później także m.in. Lecha Poznań czy Legii Warszawa. W Płocku zaczynał pracę szkoleniową jako asystent i trener rezerw, później prowadził Stomil Olsztyn, Stal Mielec i młodzieżową (do lat 21) reprezentację Polski.

Wcześniej we wtorek doszło do zmiany na stanowisku prezesa sekcji piłkarskiej Wisły. Piotra Sadczuka, który kierował nią od trzech lat, jako pełniący obowiązki zastąpił Maciej Wiącek, od dawna związany z klubem, a ostatnio pełniący funkcję wiceprezesa.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnatrenerWisła PłockAdam Majewski
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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