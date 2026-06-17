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Bartłomiej Pawłowski żegna się z Widzewem. Kapitan odchodzi po latach

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 10:20
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Bartłomiej Pawłowski żegna się z Widzewem
Bartłomiej Pawłowski żegna się z Widzewem/Shutterstock
Po ponad czterech latach Bartłomiej Pawłowski żegna się z Widzewem Łódź. Wygasająca umowa kapitana drużyny nie zostanie przedłużona. 33-letni pomocnik był jedną z kluczowych postaci zespołu, który wywalczył awans do PKO BP Ekstraklasy.

Koniec przygody Pawłowskiego z Widzewem

Widzew Łódź poinformował, że wraz z końcem obowiązującego kontraktu z klubem rozstanie się Bartłomiej Pawłowski. Doświadczony pomocnik i kapitan zespołu opuszcza łódzką drużynę po ponad czterech latach gry.

Piłkarz wrócił do Widzewa zimą 2022 roku, gdy zespół rywalizował jeszcze na zapleczu ekstraklasy. Od początku odegrał ważną rolę w walce o powrót klubu do najwyższej klasy rozgrywkowej.

– Są miejsca, z których nigdy nie odchodzi się naprawdę. Dla mnie takim miejscem zawsze był i będzie Widzew. To stąd po raz pierwszy ruszyłem do dużego świata. I to tutaj wróciłem po latach, kiedy klub potrzebował ludzi gotowych oddać mu swoje doświadczenie, charakter i serce – powiedział Pawłowski w pożegnalnym komunikacie.

Jeden z architektów awansu do ekstraklasy

Pawłowski był jednym z liderów drużyny w kluczowym okresie odbudowy Widzewa. Wraz z zespołem wywalczył awans do ekstraklasy, a następnie pomógł klubowi utrzymać się wśród najlepszych drużyn w kraju.

W kolejnych sezonach pełnił funkcję kapitana, będąc ważną postacią zarówno na boisku, jak i w szatni. W ostatnim czasie jego rola sportowa stopniowo malała. W minionym sezonie wystąpił w 19 meczach ligowych, z czego tylko pięć razy znalazł się w wyjściowym składzie.

Imponujący bilans w czerwono-biało-czerwonych barwach

Łącznie Bartłomiej Pawłowski rozegrał dla Widzewa 116 oficjalnych spotkań. W tym czasie zdobył 31 bramek, zapisując się w historii klubu jako jeden z najbardziej zasłużonych zawodników ostatnich lat.

W oficjalnym komunikacie klub podziękował piłkarzowi za jego wkład w rozwój drużyny.

„W imieniu całego klubu, jego władz i pracowników dziękujemy Bartkowi za napisany przez niego rozdział w historii Widzewa Łódź” – podkreślono.

Widzew rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu

Piłkarze Widzewa wrócą do treningów już w najbliższy poniedziałek, rozpoczynając przygotowania do nowego sezonu. Pawłowski nie jest jedynym zawodnikiem, który opuszcza klub podczas letniej przerwy.

Z drużyną pożegnali się również Samuel Kozlovsky, który przeniósł się do Slovana Bratysława, oraz reprezentant Kosowa Dion Gallapeni. Po półrocznym wypożyczeniu został on wykupiony przez Wisłę Płock.

W Łodzi rozpoczyna się więc kolejny etap budowy zespołu, już bez jednego z symboli ostatnich sukcesów klubu.

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Źródło PAP
Tematy: ekstraklasaWidzew ŁódźBartłomiej Pawłowski
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