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Marciniak w ogniu krytyki. Polski arbiter powinien ukarać Messiego czerwoną kartką

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:14
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Marciniak w ogniu krytyki. Polski arbiter powinien ukarać Messiego czerwoną kartką
Marciniak w ogniu krytyki. Polski arbiter powinien ukarać Messiego czerwoną kartką/PAP/EPA
Szymon Marciniak był arbitrem głównym w meczu Argentyna - Algieria. Dla polskiego sędziego był to pierwszy występ na mundialu. Po ostatnim gwizdku na naszego rodaka spadła fala krytyki. Według ekspertów i komentatorów popełnił błąd, bo nie ukarał Lionela Messiego czerwoną kartką.

Messi wyrównał rekord Klose

Argentyna nie zawiodła. Obrońcy tytułu sprzed czterech lat bez problemów wygrali 3:0. Autorem wszystkich trzech goli był Messi. 38-latek pokazał, że mimo upływającego czasu nadal jest w świetnej dyspozycji.

Piłkarz Interu Miami zdobywając trzy bramki wyrównał rekord wszech czasów pod względem liczby strzelonych goli w finałach mistrzostw świata. Podobnie jak Miroslav Klose ma ich na koncie 16.

Brutalny faul Messiego

W zaliczeniu hat-tricka Messiemu pomógł... Marciniak. Słynny Argentyńczyk pierwszy raz na listę strzelców wpisał się w 17. minucie, ale kolejnych dwóch bramek by nie zdobył, gdyby nie wielka wyrozumiałość polskiego sędziego.

Messi próbując odebrać piłkę dopuścił się brutalnego faulu. Kapitan reprezentacji Argentyny atakując od tyłu, mocno nadepnął korkami na łydkę Aissy Mandiego. Za to zagranie powinien zostać ukarany czerwoną kartką.

Marciniak chronił Messiego

Messi miał sporo szczęścia. Brutalny faul uszedł mu na sucho. Marciniak nie skorzystał z pomocy VAR i nie ukarał Argentyńczyka nawet żółtą kartką.

Mundial 2026. Messi nadal jest wielki. Hat-trick w meczu z Algierią
Mundial 2026. Messi nadal jest wielki. Hat-trick w meczu z Algierią

Po meczu na Marciniaka spadła fala krytyki. W ocenie wielu komentatorów i ekspertów Polak popełnił błąd. Jego decyzja wydaje się niezrozumiała. W internecie pojawiają się głosy, że nasz rodak roztoczył parasol ochronny nad Messim.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Lionel Messimundial 2026czerwona kartkasędzia marciniak
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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