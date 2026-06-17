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Mundial 2026. Norwegia zaczęła z przytupem. Dwa gole Haalanda

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:40
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Mundial 2026. Norwegia zaczęła z przytupem. Dwa gole Haalanda
Mundial 2026. Norwegia zaczęła z przytupem. Dwa gole Haalanda/PAP/EPA
Erling Haaland nie zawiódł. Gwiazdor Manchesteru City w swoim pierwszym meczu na mundialu strzelił dwa gole, a Norwegia pokonała Irak 4:1 (2:1) w spotkaniu grupy I. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Francja pokonała Senegal 3:1 (0:0).

Polski akcent na mundialu

Norwegia awansowała na mundial po 28 latach przerwy, a Irak po 40. W dodatku drużyna z Azji była ostatnią, która przeszła kwalifikacje. W finale barażu interkontynentalnego poradziła sobie z Boliwią. Łącznie w drodze na mistrzostwa rozegrała aż 21 spotkań.

W podstawowej jedenastce Iraku było dwóch piłkarzy z polskiej Ekstraklasy – Hussein Ali (Pogoń Szczecin) i Amir Al Ammari (Cracovia).

Sensacją pachniało tylko przez chwilę

Początek meczu w wykonaniu obu drużyn był niemrawy. Norwegowie przebudzili się dopiero po przerwie na nawodnienie. W 29. minucie strzelecki dorobek zaczął budować Erling Haaland, który zamknął dośrodkowanie Davida Wolfe’a.

Irak wyrównał dziesięć minut później. Norwescy obrońcy zostawili za dużo miejsca Aymenowi Husseinowi, który głową trafił do siatki.

Hussein zaliczył samobója

Skandynawowie prowadzenie odzyskali jeszcze przed przerwą. Haaland ruszył za zbyt lekko odegraną piłką do bramkarza Iraku i choć Norweg do niej nie dopadł, to był na tyle blisko, że bramkarz wybijając ją, trafił w nogę napastnika Manchesteru City, który mógł się cieszyć z drugiego gola.

Druga połowa długo była znacznie mniej interesująca. Dopiero w 76. minucie prowadzenie Norwegii podwyższył po rzucie rożnym strzałem głową Leo Ostigard. Natomiast w szóstej minucie doliczonej przez sędziego piłkę zgraną głową przez Haalanda do własnej siatki skierował Hussein. Po golu arbiter już nie wznowił gry.

22 czerwca Norwegia zagra z Senegalem, a Francja z Irakiem.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnanorwegiaErling Haalandmistrzostwa świata
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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