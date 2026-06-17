Mundial 2026. Messi nadal jest wielki. Hat-trick w meczu z Algierią

Argentyna - Algieria 3:0 (1:0).

Messi dogonił Klose

W 2022 roku w Katarze Szymon Marciniak sędziował finał mistrzostw świata, w którym Argentyna pokonała Francję. Pracę na obecnym mundialu polski arbiter zaczął natomiast od pierwszego spotkania Argentyńczyków. Obrońcy tytułu nie zawiedli, a koncertowo zagrał Lionel Messi.

Blisko 39-letni Argentyńczyk zdobył trzy bramki i dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszech czasów mistrzostw świata. Razem z Niemcem Miroslavem Klose mają po 16 goli.

Messi tego dnia wyśrubował również do 27 własny rekord w liczbie meczów rozegranych na mundialach. Został też drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w pięciu edycjach mistrzostw świata.

Messi rozpoczął strzelanie w 17. minucie

Spotkanie od pierwszych minut prowadzone było w szybkim tempie. Zasługa w tym też Algierczyków, którzy nie zamierzali ograniczać się do obrony. W pierwszym kwadransie najpierw z powodu spalonego nie został uznany gol Messiego, następnie w tych samych okolicznościach anulowano trafienie Faresa Chaibiego dla Algierii.

W 17. minucie już żadnych wątpliwości nie było. Messi zdecydował się na strzał zza pola karnego i piłka po palcach bramkarza wpadła do siatki.

Później tempo nieco osłabło. Jak się okazało, gol Messiego był jedynym celnym strzałem oddanym przez obie drużyny w pierwszej połowie.

Zidane trzy razy pokonany przez Messiego

Po przerwie Argentyna spokojnie czekała na swoje szanse. Kolejna pojawiła się w 60. minucie. Na strzał z dystansu zdecydował się Alexis Mac Allister, algierski bramkarz popełnił błąd odbijając piłkę przed siebie, dopadł do niej Messi i po raz drugi wpisał się na listę strzelców.

Sześć minut później Messi mógł mieć hat-tricka, ale tym razem Luca Zidane obronił bardzo dobrze. W końcu jednak trafił po raz trzeci. W 76. minucie popisał się niskim strzałem z okolic linii pola karnego. Chwilę później, przy aplauzie publiczności, Argentyńczyk został zmieniony.

JEST PO PROSTU 𝐍𝐈𝐄𝐒𝐀𝐌𝐎𝐖𝐈𝐓𝐘!!! 🥹



LEO MESSI Z 𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊𝐈𝐄𝐌 W MECZU PRZECIWKO ALGIERII!#WorldCup #MistrzostwaŚwiata pic.twitter.com/ssKYD9e3Q3 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 17, 2026

Wynik do końca nie uległ już zmianie. Algieria poza samym początkiem tak naprawdę nie stworzyła groźnej sytuacji. 22 czerwca Argentyna zagra z Austrią, a Algieria z Jordanią.