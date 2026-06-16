Mundial 2026. Podolski nie wstaje w nocy, by oglądać mecze. Wyjątek zrobi tylko dla Niemców

Podolski nie podporządkowuję rozkładu dnia mundialowi

Jedynym powodem, dla którego kiedyś wstawałem w nocy, byli Chicago Bulls albo Mike Tyson - powiedział 41-latek w rozmowie ze stacją Sport1. Na nocne mecze trwających mistrzostw świata Podolski już jednak nie wstaje. Nie, mnie w tym nie ma - dodał.

Podolski zaznaczył, że wyjątek zrobiłby jedynie w przypadku ewentualnych meczów fazy pucharowej reprezentacji Niemiec rozgrywanych w nocy. Wtedy będę przy telewizorze. Poza tym nie podporządkowuję swojego rozkładu dnia turniejowi - powiedział Podolski. Teraz skupiam się na dzieciach, a nie na piłce nożnej - podkreślił.

Podolski z piłkarza stał się właścicielem

Urodzony w Gliwicach Podolski zakończył w maju karierę piłkarską w Górniku Zabrze, a jednocześnie kupił od samorządu miasta 86 proc. udziałów w klubie, stając się jego większościowym właścicielem.

W Bundeslidze grał m.in. dla 1. FC Koeln i Bayernu Monachium. Z reprezentacją Niemiec, w której rozegrał 130 meczów i strzelił 49 goli, w 2014 roku sięgnął w Brazylii po mistrzostwo świata.

Niemiecki walec rozjechał Curacao

W niedzielę reprezentacja Niemiec wygrała swój pierwszy mecz na mundialu, pokonując Curacao 7:1. W kolejnych spotkaniach fazy grupowej zmierzy się w sobotę z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a 25 czerwca - z Ekwadorem. Po pierwszej kolejce Niemcy prowadzą w grupie E.