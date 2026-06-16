Herve Renard nowym selekcjonerem Tunezji. Zastąpił Lamouchiego w trakcie mundialu

Koniec misji Lamouchiego po klęsce ze Szwecją

Tunezja fatalnie rozpoczęła udział w mundialu 2026. W inauguracyjnym spotkaniu grupy F przegrała w Monterrey ze Szwecją aż 1:5, co przesądziło o losie selekcjonera Sabriego Lamouchiego.

Jak poinformowały tunezyjskie media, szkoleniowiec opuścił bazę reprezentacji w Meksyku po osiągnięciu porozumienia dotyczącego rozwiązania kontraktu. Niedługo później informacje te zostały oficjalnie potwierdzone przez Tunezyjski Związek Piłki Nożnej.

Renard przejmuje kadrę podczas mistrzostw świata

Nowym trenerem reprezentacji został Herve Renard. Informację jako pierwszy przekazał tunezyjski nadawca publiczny, cytując prezesa federacji Moeza Nasriego.

Francuski szkoleniowiec ma natychmiast przejąć obowiązki i jeszcze we wtorek pojawić się w Monterrey, gdzie poprowadzi pierwszy trening zespołu przygotowującego się do kolejnych spotkań grupowych.

Przed Tunezją pozostały jeszcze dwa mecze w fazie grupowej mistrzostw świata. Rywalami afrykańskiej drużyny będą Japonia (21 czerwca) oraz Holandia (26 czerwca).

Jeden z najbardziej utytułowanych trenerów Afryki

57-letni Herve Renard należy do grona najbardziej cenionych szkoleniowców w historii afrykańskiego futbolu. Francuz, posiadający polskie korzenie, prowadził w swojej karierze między innymi reprezentacje Zambii, Angoli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Maroka oraz Arabii Saudyjskiej.

W latach 2023–2024 pracował również z kobiecą reprezentacją Francji. Ostatnio ponownie odpowiadał za wyniki Arabii Saudyjskiej, z którą rozstał się w kwietniu tego roku.

Największe sukcesy odnosił podczas Pucharu Narodów Afryki. W 2012 roku doprowadził Zambię do sensacyjnego triumfu w turnieju, a trzy lata później powtórzył ten wyczyn z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej.

Nie pierwszy taki przypadek na mundialu

Zwolnienie selekcjonera w trakcie mistrzostw świata należy do rzadkości, jednak Tunezja ma już podobne doświadczenia. W 1998 roku federacja rozstała się z Henrykiem Kasperczakiem po dwóch porażkach zespołu w fazie grupowej mundialu we Francji.

Teraz przed Herve Renardem stoi trudne zadanie uratowania szans Tunezji na awans do fazy pucharowej. Czasu na poprawę wyników jest niewiele, a kolejne mecze mogą okazać się decydujące dla losów drużyny na turnieju.