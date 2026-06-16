Mundial 2026. Selekcjoner reprezentacji Iranu: Jesteśmy najgorzej traktowaną drużyną na turnieju

Protest pod stadionem

Do samego końca udział Iranu w turnieju nie był pewny ze względu na konflikt zbrojny z gospodarzami największej liczby spotkań - USA. W niedzielę ogłoszono memorandum o porozumieniu w sprawie natychmiastowego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie na wszystkich frontach i dopiero tego dnia podopieczni Ghalenoeia wjechali na teren Stanów Zjednoczonych.

Przed rozpoczęciem spotkania pod stadionem odbył się protest z udziałem kilkuset osób, głównie irańskich mieszkańców Los Angeles. W wypowiedziach dla Reutersa jego uczestnicy nie ukrywali, że są rozdarci pomiędzy ekscytacją wielką imprezą sportową, złością na rząd Iranu za krwawe tłumienie styczniowych manifestacji i niechęcią do amerykańskich władz. Gdy wybrzmiały hymny, temu irańskiemu towarzyszyły głośne gwizdy z trybun.

Reprezentacja Iranu nie miała czasu na odpoczynek

Ghalenoei powiedział na konferencji prasowej, że po remisie z Nową Zelandią zespół z Bliskiego Wschodu dostał nakaz natychmiastowego opuszczenia terenu Stanów Zjednoczonych. Nie sprecyzował jednak, kto ten nakaz wydał. Baza treningowa Iranu mieści się w meksykańskiej Tijuanie.

Nie dali nam nawet czasu na odpoczynek. Po meczu powiedzieli: "Musicie natychmiast wyjechać". Dla nas czas na odpoczynek jest bardzo ważny, ale wymaga się od nas, żebyśmy wsiedli do samolotu i wrócili do naszej bazy w Tijuanie. To dla nas naprawdę jest problem - nie ukrywał.

Nie wiem, dlaczego każą nam wracać. To bardzo dziwne. Wygląda na to, że inni układają nam plan. Decyzje dotyczące nas są podejmowane gdzie indziej. Mieliśmy przyjechać dwa dni przed meczem, zostać tu dziś, żeby odpocząć, i wrócić (do Meksyku) jutro w porze obiadu. Mam wrażenie, że jesteśmy najgorzej traktowaną drużyną w mundialu - dodał Ghalenoei.

Szkoleniowiec, a także kapitan zespołu Mehdi Taremi, byli też rozżaleni, że nie ma z nimi kilku członków sztabu trenerskiego i prezesa rodzimej federacji, którzy nie otrzymali wiz. Mamy już teraz wyjechać z Los Angeles, a to nam nie służy. FIFA chyba powinna nas bardziej wesprzeć. To wszystko to dla nas katastrofa - powiedział Taremi.

Selekcjoner Nowej Zelandii dumny ze swojej drużyny

Nowa Zelandia rozegrała swój siódmy w historii mecz w MŚ. Trzy pierwsze przegrała, a w poniedziałek zremisowała po raz czwarty z rzędu. Jesteśmy rozczarowani, że nie wygraliśmy. Jeśli prowadzi się dwa razy w spotkaniu, to kończy się je z poczuciem: „co by było, gdyby...”. Chyba nigdy w historii nie byliśmy bliżsi wygrania meczu mistrzostw świata, ale i dzisiaj to się nie udało. Ale jesteśmy dalej w turnieju, nie przegraliśmy, zdobyliśmy bramki i stwarzaliśmy sytuacje. To solidny występ, z którego jestem dumny. Pokazaliśmy światu, kim jesteśmy i kim są nasi piłkarze - podsumował selekcjoner Darren Bazeley.

We wcześniejszym spotkaniu grupy G Belgia zremisowała z Egiptem 1:1. Kolejne spotkania odbędą się w niedzielę: Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.