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Mundial 2026. Pierwszy selekcjoner stracił pracę. Wystarczyła jedna porażka

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 19:21
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Mundial 2026. Pierwszy selekcjoner stracił pracę. Wystarczyła jedna porażka
Mundial 2026. Pierwszy selekcjoner stracił pracę. Wystarczyła jedna porażka/Shutterstock
Sabri Lamouchie nie jest już selekcjonerem reprezentacji Tunezji. Szkoleniowiec stracił pracę kilka godzin po porażce 1:5 jego byłych już podopiecznych z Szwecją. 54-letni szkoleniowiec jest pierwszym trenerem, który został zwolniony na tegorocznym mundialu.

Lamouchi nie zagrzał długo miejsca

Lamouchi objął stanowisko w styczniu 2026 roku, zastępując Samiego Trabelsiego, który został zwolniony po odpadnięciu Tunezji z Pucharu Narodów Afryki. Prowadził "Lwy Kartaginy" w zaledwie pięciu meczach. Jego bilans to jedno zwycięstwo (1:0 z Haiti), remis i trzy porażki.

Sabri Lamouchi to były piłkarz reprezentacji Francji. Występował m.in. w AS Monaco, Parmie, Interze Mediolan i Olympique Marsylia. Jako trener pracował m.in. z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej oraz w Stade Rennes, Cardiff City i Nottingham Forrest.

Kasperczak stracił pracę na mundialu we Francji

W przeszłości selekcjonerem reprezentacji Tunezji był Henryk Kasperczak - od 2015 do 2017 roku, a wcześniej w latach 90. W 1998 roku polskiego trenera zwolniono podczas mundialu we Francji po porażkach z Anglią 0:2 i Kolumbią 0:1. W ostatnim meczu z Rumunią (1:1), Tunezyjczyków poprowadził Ali Selmi, ówczesny asystent Kasperczaka.

Tunezja na mundialu w grupie F zmierzy się jeszcze z Japonią (21 czerwca) i Holandią (26 czerwca).

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnatunezjaselekcjonerSabri Lamouchi
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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