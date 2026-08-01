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Biało-czerwoni w finale Ligi Narodów! Słowenia rozbita w trzech setach

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 11:44
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Biało-czerwoni w finale Ligi Narodów! Słowenia rozbita w trzech setach
Biało-czerwoni w finale Ligi Narodów! Słowenia rozbita w trzech setach/East News
Polscy siatkarze pewnie pokonali Słowenię 3:0 w półfinale Ligi Narodów rozgrywanym w chińskim Ningbo. Podopieczni Nikoli Grbicia potrzebowali niespełna 80 minut, aby po raz czwarty w historii awansować do finału tych rozgrywek. Bohaterem spotkania był Wilfredo Leon, który zdobył 16 punktów.

Pełna dominacja reprezentacji Polski

Polacy zwyciężyli 3:0, wygrywając kolejne sety 25:16, 25:19 i 25:17. Słoweńcy, którzy w fazie zasadniczej pokonali biało-czerwonych 3:2 i w przeszłości wielokrotnie sprawiali im problemy, tym razem nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki.

Reprezentacja Polski od początku narzuciła rywalom swoje warunki. Zespół Nikoli Grbicia imponował skutecznością w ataku, mocną zagrywką oraz dobrą organizacją gry.

Serwisowa moc Wilfredo Leona

Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był Wilfredo Leon. Przyjmujący reprezentacji Polski zdobył 16 punktów, w tym aż sześć bezpośrednio z zagrywki.

Jego serwisy, posyłane momentami z prędkością przekraczającą 120 km/h, sprawiały Słoweńcom ogromne problemy. Rywale mieli trudności nie tylko z dokładnym przyjęciem, lecz także z wyprowadzeniem skutecznych akcji po obronie zagrywki.

Kapitalna końcówka pierwszego seta

Początek spotkania był stosunkowo wyrównany. Polacy prowadzili 11:7, jednak Słoweńcy szybko odrobili straty i doprowadzili do remisu 14:14. Dobrze prezentowali się w bloku, a w ataku potrafili skutecznie omijać ręce biało-czerwonych.

Od tego momentu na boisku dominowała już jednak reprezentacja Polski. W głównej roli wystąpił Leon, który dwukrotnie z rzędu popisał się seriami dwóch asów serwisowych. Biało-czerwoni błyskawicznie odskoczyli na 23:15 i ostatecznie wygrali pierwszą partię 25:16.

Bołądź skuteczny w kluczowych momentach

W drugim secie wyrównana walka trwała nieco dłużej. Polacy utrzymywali przewagę dwóch lub trzech punktów, a coraz lepiej na prawym skrzydle prezentował się Bartłomiej Bołądź.

Słoweńcy dwukrotnie zatrzymali blokiem Leona i zmniejszyli stratę do jednego punktu przy wyniku 17:18. W decydującym fragmencie skutecznością imponował jednak Bołądź. Kolejne punkty dołożyli Leon oraz Tomasz Fornal, którego sprytna „kiwka” dała Polsce prowadzenie 23:18. Set zakończył się wynikiem 25:19.

Kontrola od początku do końca

Trzecia partia rozpoczęła się od zdecydowanej przewagi biało-czerwonych. Polacy szybko objęli prowadzenie 6:1 i nie pozwolili rywalom wrócić do gry.

Choć w dalszej części seta spotkanie nieco się wyrównało, zespół Grbicia cały czas zachowywał bezpieczny dystans. Rozgrywający Marcin Komenda częściej uruchamiał środkowych, a Szymon Jakubiszak i Bartłomiej Lemański skutecznie kończyli przygotowane dla nich akcje.

Polacy wygrali trzecią partię 25:17 i przypieczętowali awans do finału.

Biało-czerwoni zagrają o złoty medal

Reprezentacja Polski po raz czwarty wystąpi w finale Ligi Narodów. Biało-czerwoni triumfowali w tych rozgrywkach w 2023 roku, natomiast w 2021 roku przegrali mecz o złoty medal z Brazylią. Łącznie sześciokrotnie stawali na podium.

W niedzielnym finale Polacy zmierzą się ze zwycięzcą spotkania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią.

Składy drużyn

Słowenia: Uroš Planinšič, Nik Mujanović, Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Rok Možič, Tine Urnaut, Grega Okroglič (libero), Nejc Najdič, Rok Bračko, Klemen Šen, Luka Marovt, Janž Janez Kržič.

Polska: Marcin Komenda, Bartłomiej Bołądź, Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Jakub Popiwczak (libero), Maksymilian Granieczny, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk.

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Źródło PAP
Tematy: siatkówkaSłoweniaBiało-Czerwoni
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