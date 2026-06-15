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Mundial 2026. Kobieta arbitrem głównym meczu Czechy - RPA

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 19:12
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Mundial 2026. Kobieta arbitrem głównym meczu Czechy - RPA
Mundial 2026. Kobieta arbitrem głównym meczu Czechy - RPA/East News
Po raz pierwszy w historii spotkanie mundialu poprowadzą trzy kobiety z tego samego kraju. Tori Penso będzie arbitrem głównym meczu piłkarskich mistrzostw świata Czechy - Republika Południowej Afryki. Na liniach pomagać jej będą rodaczki Brooke May i Kathryn Nesbitt.

Frappart przetarła szlaki

Nie będzie to pierwszy mecz mistrzostw świata sędziowany wyłącznie przez kobiety. Na poprzednim mundialu w Katarze, FIFA powierzyła mecz fazy grupowej Niemcy - Kostaryka trójce pod przewodnictwem Francuzki Stephanie Frappart, której na liniach pomagały asystentki z Brazylii i Meksyku. Praca Frappart była oceniona pozytywnie. Piłkarze Niemiec, mimo zwycięstwa 4:2, nie awansowali do fazy pucharowej i pożegnali się z turniejem.

6 kobiet wśród 170 sędziów

Frappart jest najbardziej uznaną sędzią piłkarską. Penso również ma duże doświadczenie. W 2023 roku prowadziła finał mistrzostw świata kobiet, a dwa lata później sędziowała dwa spotkania klubowych MŚ w Stanach Zjednoczonych. 39-letnia Amerykanka na mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku jest jedną z sześciu kobiet wśród 170 sędziów. Jednak na liście głównych arbitrów są tylko dwie - Penso i Meksykanka Katia Itzel Garcia.

Marciniak sędziować będzie we wtorek

We wtorek odbędzie się natomiast pierwszy mecz turnieju sędziowany przez Szymona Marciniaka: Francja - Senegal. Jego asystentami na liniach będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, natomiast sędzią technicznym - Campbell-Kirk Kawana-Waugh z Nowej Zelandii. Arbiter z Płocka trzeci raz został nominowany na mistrzostwa świata. Cztery lata temu prowadził finał w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Łącznie był dotychczas sędzią głównym w pięciu spotkaniach mundialu.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnamistrzostwa światamundial 2026Tori Penso
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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