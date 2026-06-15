Potter chwali gwiazdy ataku po efektownym zwycięstwie Szwecji

Duet, który rozmontował defensywę Tunezji

Choć na listę strzelców wpisali się Yasin Ayari oraz rezerwowy Mattias Svanberg, najwięcej problemów tunezyjskiej defensywie sprawiali Alexander Isak i Viktor Gyokeres. Szwedzcy napastnicy przez cały mecz byli aktywni, stwarzali zagrożenie i skutecznie rozbijali szyki obronne rywali.

Po końcowym gwizdku Graham Potter nie szczędził pochwał swoim liderom ofensywy.

– Oczywiście indywidualnie to czołowi piłkarze, ale razem mogą stanowić realne zagrożenie. Z każdym meczem będą coraz lepsi. Świetnie się uzupełniają – podkreślił szkoleniowiec reprezentacji Szwecji.

Potter: Mecz był pod naszą kontrolą

Mimo wysokiego zwycięstwa selekcjoner zaznaczył, że jego zespół nie zagrał perfekcyjnie. Był jednak zadowolony z organizacji gry i kontroli nad przebiegiem spotkania.

– Oczywiście nie byliśmy idealni. Wiedzieliśmy, że tak nie będzie. Ale na początku meczu myślałem, że mamy spotkanie pod kontrolą – przyznał Potter.

Szwecja od pierwszych minut narzuciła własne warunki gry i konsekwentnie wykorzystywała błędy przeciwników, kończąc mecz efektownym zwycięstwem 5:1.

Kolejny koszmar Tunezji

Dla Tunezji była to wyjątkowo bolesna porażka. Co ciekawe, drużyna nie straciła ani jednej bramki w eliminacjach do mundialu, jednak w ostatnich dniach jej defensywa przeżywa prawdziwy kryzys.

Przed rozpoczęciem turnieju Tunezyjczycy przegrali w meczu towarzyskim z Belgią 0:5, a teraz ponownie pozwolili rywalom zdobyć aż pięć goli.

Trener Sabri Lamouchi nie ukrywał rozczarowania postawą swojego zespołu.

– To bolesna przegrana. Rozpoczęcie rozgrywek z tak dotkliwą porażką jest naprawdę trudne – powiedział.

Szkoleniowiec przyznał, że zdawał sobie sprawę z zagrożenia, jakie stwarzają szwedzcy napastnicy, jednak jego drużyna nie znalazła sposobu na ich zatrzymanie. Choć po przerwie pojawiły się oznaki poprawy, kolejne błędy przekreśliły szanse na odwrócenie losów meczu.

– Mamy swoją dumę. Musimy zareagować – zapowiedział Lamouchi.

Szwecja liderem grupy. Przed nią starcie z Holandią

Po pierwszej kolejce Szwecja objęła prowadzenie w grupie F z dorobkiem trzech punktów. Stało się tak również dzięki remisowi Holandii z Japonią 2:2 we wcześniejszym spotkaniu.

Kolejnym rywalem Skandynawów będzie Holandia. Mecz odbędzie się 20 czerwca w Houston i może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli.

– Wiemy, że następnym razem zmierzymy się z czołową drużyną i musimy być na to gotowi – podsumował Graham Potter.