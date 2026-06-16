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Mundial 2026. Skandaliczny gest reprezentanta Iranu. "Strzelał" do amerykańskich kibiców

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:15
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Mundial 2026. Skandaliczny gest reprezentanta Iranu. "Strzelał" do amerykańskich kibiców
Mundial 2026. Skandaliczny gest reprezentanta Iranu. "Strzelał" do amerykańskich kibiców/PAP/EPA
Reprezentacja Iranu w swoim pierwszym meczu na mundialu zremisowała z Nową Zelandią 2:2. W trakcie spotkania doszło do skandalu. Mohammad Mohebi po zdobyciu wyrównującej bramki wykonał gest strzelania z pistoletu do amerykańskich kibiców.

Protesty przed meczem Iranu

Ze względu na konflikt zbrojny z USA udział Iranu w tegorocznym mundialu do samego końca nie był pewny. W niedzielę ogłoszono memorandum o porozumieniu w sprawie natychmiastowego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie i dopiero tego dnia reprezentanci Iranu wjechali na teren Stanów Zjednoczonych.

Meczowi w Inglewood koło Los Angeles towarzyszyło napięcie polityczne. Przed rozpoczęciem spotkania pod stadionem odbył się protest z udziałem kilkuset osób. Gdy wybrzmiały hymny, temu irańskiemu towarzyszyły głośne gwizdy z trybun.

Mohebi "strzelał" do kibiców

W trakcie meczu doszło do skandalu. W 64. minucie Mohammad Mohebi zdobył bramkę na 2:2. Irańczyk po umieszczeniu piłki w siatce rywali wykonał ręką gest strzelania z pistoletu do amerykańskich kibiców.

Zachowanie reprezentanta Iranu wywołało falę komentarzy. Kibice uważają, że Mohebi powinien zostać ukarany przez FIFA.

Iran drugi mecz na mundialu rozegra w niedzielę 21 czerwca. Jego rywalem będzie Belgia. Początek meczu o godz. 21 czasu polskiego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Iranpiłka nożnamundial 2026Mohammad Mohebi
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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