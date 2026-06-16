Mundial 2026. Skandaliczny gest reprezentanta Iranu. "Strzelał" do amerykańskich kibiców

Protesty przed meczem Iranu
Ze względu na konflikt zbrojny z USA udział Iranu w tegorocznym mundialu do samego końca nie był pewny. W niedzielę ogłoszono memorandum o porozumieniu w sprawie natychmiastowego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie i dopiero tego dnia reprezentanci Iranu wjechali na teren Stanów Zjednoczonych.
Meczowi w Inglewood koło Los Angeles towarzyszyło napięcie polityczne. Przed rozpoczęciem spotkania pod stadionem odbył się protest z udziałem kilkuset osób. Gdy wybrzmiały hymny, temu irańskiemu towarzyszyły głośne gwizdy z trybun.
Mohebi "strzelał" do kibiców
W trakcie meczu doszło do skandalu. W 64. minucie Mohammad Mohebi zdobył bramkę na 2:2. Irańczyk po umieszczeniu piłki w siatce rywali wykonał ręką gest strzelania z pistoletu do amerykańskich kibiców.
Zachowanie reprezentanta Iranu wywołało falę komentarzy. Kibice uważają, że Mohebi powinien zostać ukarany przez FIFA.
Iran drugi mecz na mundialu rozegra w niedzielę 21 czerwca. Jego rywalem będzie Belgia. Początek meczu o godz. 21 czasu polskiego.