Sensacyjny transfer w polskiej Ekstraklasie. Korona Kielce rozbiła bank

Hellebrand z najwyższą pensją w historii Korony

To był bardzo udany sezon dla Górnika. Podopieczni Michala Gasparika zdobyli Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju. Wielki wkład w sukcesy zabrzan miał Hellebrand. Czeski pomocnik swoją grą zwrócił uwagę wielu klubów. Najczęściej w jego kontekście mówiło się o transferze zagranicznym lub przenosinach do Widzewa Łódź.

Ostatecznie piłkarz wybrał zaskakujący kierunek. W efekcie doszło do sensacyjnego transferu wewnątrz polskiej Ekstraklasy. Korona za Hellebranda zapłaciła rekordowe 1,7 mln euro. Czech otrzymał najwyższą w historii kieleckiego klubu pensję i podpisał z nowym pracodawcą umowę do 30 czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Ahoj, Koroniarze! 🇨🇿👋



Mamy dla Was radosną nowinę – Patrik Hellebrand nowym piłkarzem Korony Kielce! 🆕🟡🔴



Czeski pomocnik podpisał z naszym Klubem kontrakt do 30 czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy ✍️



Patrik, witamy w złocisto-krwistych szeregach… pic.twitter.com/zUF3620zqd — Korona Kielce (@Korona_Kielce) June 16, 2026

Chorwat nowym piłkarzem Górnika

Hellebrand jest kolejnym piłkarzem, który przed startem nowego sezonu opuścił Zabrze. Wcześniej z Górnikiem rozstali się Paweł Olkowski i podstawowy bramkarz Marcel Łubik. Karierę zakończył Lukas Podolski. Mistrz świata z 2014 roku w barwach Niemiec został właścicielem klubu, wykupując go od samorządu miasta. W barwach śląskiej drużyn grać też nie będzie Wiktor Nowak, który został sprzedany do czeskiej Slavii Praga.

Piłkarzem Górniak został za to 18-letni skrzydłowy Bruno Durdov. Zabrzański klub wykupił tego gracza z Hajduka Split. Lewonożny młody Chorwat podpisał trzyletni kontrakt. Ma na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju.