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Sensacyjny transfer w polskiej Ekstraklasie. Korona Kielce rozbiła bank

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 21:00
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Sensacyjny transfer w polskiej Ekstraklasie. Korona Kielce rozbiła bank
Sensacyjny transfer w polskiej Ekstraklasie. Korona Kielce rozbiła bank/Shutterstock
Tego nikt się nie spodziewał. Patrik Hellebrand był jednym z najlepszych piłkarzy grających w Ekstraklasie w sezonie 2025/26. 27-latek latem miał trafić do Widzewa Łódź lub wyjechać z Polski. Ostatecznie gwiazdor Górniak Zabrze stał się bohaterem sensacyjnego transferu do Korony Kielce, która rozbiła bank, by ściągnąć tego zawodnika do siebie.

Hellebrand z najwyższą pensją w historii Korony

To był bardzo udany sezon dla Górnika. Podopieczni Michala Gasparika zdobyli Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju. Wielki wkład w sukcesy zabrzan miał Hellebrand. Czeski pomocnik swoją grą zwrócił uwagę wielu klubów. Najczęściej w jego kontekście mówiło się o transferze zagranicznym lub przenosinach do Widzewa Łódź.

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Ostatecznie piłkarz wybrał zaskakujący kierunek. W efekcie doszło do sensacyjnego transferu wewnątrz polskiej Ekstraklasy. Korona za Hellebranda zapłaciła rekordowe 1,7 mln euro. Czech otrzymał najwyższą w historii kieleckiego klubu pensję i podpisał z nowym pracodawcą umowę do 30 czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Chorwat nowym piłkarzem Górnika

Hellebrand jest kolejnym piłkarzem, który przed startem nowego sezonu opuścił Zabrze. Wcześniej z Górnikiem rozstali się Paweł Olkowski i podstawowy bramkarz Marcel Łubik. Karierę zakończył Lukas Podolski. Mistrz świata z 2014 roku w barwach Niemiec został właścicielem klubu, wykupując go od samorządu miasta. W barwach śląskiej drużyn grać też nie będzie Wiktor Nowak, który został sprzedany do czeskiej Slavii Praga.

Piłkarzem Górniak został za to 18-letni skrzydłowy Bruno Durdov. Zabrzański klub wykupił tego gracza z Hajduka Split. Lewonożny młody Chorwat podpisał trzyletni kontrakt. Ma na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ekstraklasakorona kielcetransferGórnik Zabrze
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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