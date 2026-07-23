Szczęśliwe zwycięstwo Rakowa w Lidze Konferencji. Do przerwy pachniało sensacją

Rywale Rakowa wybili piłkę z linii bramkowej

Raków był zdecydowanym faworytem w pojedynku ze zdobywcą Pucharu Malty. Teoria jednak nie przełożyła się na praktykę. W pierwszej połowie na boisku gospodarze sprawiali wrażenie słabszej drużyny od gości.

Podopieczni Dawida Kroczka do przez ponad pół godziny nie stworzyli żadnej groźnej sytuacji pod bramką rywala. Dopiero w 39. minucie zrobiło się gorąco w polu karnym Valletta FC. Uderzał Mahir Emreli, ale piłkę w ostatniej chwili wybił jeden z obrońców.

Jak ta piłka nie wpadła? 🤯 pic.twitter.com/rWI1KhRcLa — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 23, 2026

Niespodziewany gol dla Maltańczyków

Bardziej konkretni do przerwy okazała się drużyna z Malty. Skazywani na porażkę rywale najpierw w 18. minucie byli blisko wyjścia na prowadzenie i tylko fantastyczna interwencja Kacpra Trelowskiego uratowała "Medaliki" przed stratą gola.

Jednak już w 23. minucie golkiper ekipy spod "Jasnej Góry" był bezradny. Goście przeprowadzili ładną akcje, którą skutecznie zakończył Manuel Morello i Maltańczycy niespodziewanie objęli prowadzenie.

Niespodziewany gol Valetty 🤯



Co tutaj się dzieje? Częstochowa w szoku! pic.twitter.com/9vLFlT6yvi — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 23, 2026

Sekulovic zmarnował rzut karny

Po zmianie stron Raków szybko odrobił straty. W 53. minucie gola na 1:1 strzelił Emreli. Tym razem azerski napastnik wykazał się spokojem, sprytem i precyzją.

GOL! Raków odrabia straty!!!



Emreli ⚽️ pic.twitter.com/Kh0JIrWnKc — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 23, 2026

W 73. minucie piłkarze z Częstochowy mieli mnóstwo szczęścia. Sędzia po zagraniu piłki ręką przez Patryka Makucha podyktował rzut karny dla gości.

Rzut karny! 🤯Według sędziego zawodnik Rakowa zagrał ręką 😬 pic.twitter.com/YKfFJGoc18 — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 23, 2026

Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Petar Sekulovic. Zdecydował się na siłowe rozwiązanie i to nie był dobry wybór. Zawodnik z Czarnogóry przestrzelił.

🗣️ @BorekMati: Pomylił się! Pomylił się Sekulović! Cały czas 1:1 w Częstochowie pic.twitter.com/5QntrX71X7 — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 23, 2026

Rehabilitacja Makucha

Niewykorzystana sytuacja szybko zemściła się na Valletta FC. W 78. minucie za spowodowanie rzutu karnego zrehabilitował się Maluch. Gracz Rakowa płaskim strzałem umieścił piłkę w siatce przyjezdnych.

🗣️ @BorekMati: MAKUCH! MAJĄ TO! Kapitalne płaskie uderzenie w kierunku dalszego słupka! pic.twitter.com/ALIn8vk4qA — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 23, 2026

Wynik meczu na 3:1 w 89. minucie ustalił Efstratios Svarnas. Grek po dośrodkowaniu Makucha z bliska głową trafił do bramki.