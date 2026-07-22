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Dantejskie sceny w Stambule. Kibice Górnika Zabrze bili się z turecką policją

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:01
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Dantejskie sceny w Stambule. Kibice Górnika Zabrze bili się z turecką policją
Dantejskie sceny w Stambule. Kibice Górnika Zabrze bili się z turecką policją/Agencja Gazeta
Górnik Zabrze był skazywany na sromotną porażkę. Podopieczni Michala Gasparika jednak nie przestraszyli się faworyzowanego rywala i w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów przegrali na wyjeździe Fenerbahce Stambuł 0:1. Niestety z dużo gorszej strony w stolicy Turcji zaprezentowali się kibice drużyny z Górnego Śląska, którzy starli się z miejscową policją.

Górnik przegrał bitwę, ale nie stracił szansy na awans

Zwycięskiego gola dla gospodarzy w 37. minucie strzelił Talisca. Brazylijczyk popisał się precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego. W tej sytuacji nie najlepiej zachował się Philipp Schulze. Bramkarz Górnika spóźnił się z interwencją. Dystans był spory, a uderzenie niezbyt mocne.

Górnik Zabrze przegrał bitwę, ale nie stracił szans na awans do Ligi Mistrzów
Górnik Zabrze przegrał bitwę, ale nie stracił szans na awans do Ligi Mistrzów

Porażka 0:1 nie przekreśla jednak szansy na awans. Górnik w rewanżu na własnym stadionie nie stoi na straconej pozycji. Zabrzanie niesieni dopingiem swoich kibiców mogą pokusić się o niespodziankę i wyeliminować faworyzowanego przeciwnika.

Kibice Górnika bili się na trybunach

W Stambule z dużo gorszej strony od piłkarzy Górnika zaprezentowali się jego fani. Do stolicy Turcji przybyło około 800 sympatyków wicemistrzów Polski. Kibice z Zabrza dotarli na mecz trzema czarterowymi samolotami. Od wczesnych godzin porannych można było ich spotkać na ulicach miasta.

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania przyjezdni starli się na trybunach z miejscową policją i osobami odpowiadającymi za bezpieczeństwo na stadionie Fenerbahce. Między stronami doszło do rękoczynów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: kibiceGórnik ZabrzeFenerbahce Stambuł
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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