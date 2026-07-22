Dantejskie sceny w Stambule. Kibice Górnika Zabrze bili się z turecką policją

Górnik przegrał bitwę, ale nie stracił szansy na awans

Zwycięskiego gola dla gospodarzy w 37. minucie strzelił Talisca. Brazylijczyk popisał się precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego. W tej sytuacji nie najlepiej zachował się Philipp Schulze. Bramkarz Górnika spóźnił się z interwencją. Dystans był spory, a uderzenie niezbyt mocne.

Porażka 0:1 nie przekreśla jednak szansy na awans. Górnik w rewanżu na własnym stadionie nie stoi na straconej pozycji. Zabrzanie niesieni dopingiem swoich kibiców mogą pokusić się o niespodziankę i wyeliminować faworyzowanego przeciwnika.

Kibice Górnika bili się na trybunach

W Stambule z dużo gorszej strony od piłkarzy Górnika zaprezentowali się jego fani. Do stolicy Turcji przybyło około 800 sympatyków wicemistrzów Polski. Kibice z Zabrza dotarli na mecz trzema czarterowymi samolotami. Od wczesnych godzin porannych można było ich spotkać na ulicach miasta.

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania przyjezdni starli się na trybunach z miejscową policją i osobami odpowiadającymi za bezpieczeństwo na stadionie Fenerbahce. Między stronami doszło do rękoczynów.