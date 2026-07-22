Rekordowy transfer Chelsea Londyn. Morgan Rogers najdroższym brytyjskim piłkarzem

Rogers droższy od Andersona

Żaden klub nie ujawnił szczegółów finansowych, ale "Sky Sports" podał, że kwota jest wyższa niż ta, jaką Manchester City zapłacił Nottingham Forest za pomocnika Elliota Andersona na początku lipca, sięgającą 116 milionów funtów.

Poprzednim rekordowym transferem Chelsea był pomocnik reprezentacji Ekwadoru Moises Caicedo, który przyszedł z Brighton & Hove Albion za 115 milionów funtów w 2023 roku. Jestem bardzo podekscytowany. Dla mnie Chelsea to największy klub w Londynie i jednocześnie klub, który podziwiałem od dziecka. Nie mogę doczekać się początku sezonu - powiedział Rogers, cytowany w oświadczeniu "The Blues".

Rogers grał na mundialu

Rogers wystąpił na mundialu 2026 w siedmiu meczach reprezentacji Anglii, która zajęła trzecie miejsce. Wcześniej rozegrał swój najbardziej udany sezon w kraju, strzelając 10 goli w Premier League.

Ponadto z Aston Villą, której piłkarzem jest reprezentant Polski Matty Cash, wygrał w maju Ligę Europy, zdobywając jedną z bramek w finale z Freiburgiem (3:0). Chelsea w zeszłym sezonie zajęła dopiero 10. miejsce w angielskiej Ekstraklasie.