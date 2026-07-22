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Rekordowy transfer Chelsea Londyn. Morgan Rogers najdroższym brytyjskim piłkarzem

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:41
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Rekordowy transfer Chelsea Londyn. Morgan Rogers najdroższym brytyjskim piłkarzem
Rekordowy transfer Chelsea Londyn. Morgan Rogers najdroższym brytyjskim piłkarzem/Shutterstock
Morgan Rogers nowy sezon Premier League rozpocznie w barwach Chelsea Londyn. Reprezentant Anglii z klubem ze stolicy podpisał kontrakt do 2033 roku. Aston Villa na jego transferze zarobiła 117 milionów funtów. W ten sposób 23-latek stał się najdroższym brytyjskim piłkarzem.

Rogers droższy od Andersona

Żaden klub nie ujawnił szczegółów finansowych, ale "Sky Sports" podał, że kwota jest wyższa niż ta, jaką Manchester City zapłacił Nottingham Forest za pomocnika Elliota Andersona na początku lipca, sięgającą 116 milionów funtów.

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Poprzednim rekordowym transferem Chelsea był pomocnik reprezentacji Ekwadoru Moises Caicedo, który przyszedł z Brighton & Hove Albion za 115 milionów funtów w 2023 roku. Jestem bardzo podekscytowany. Dla mnie Chelsea to największy klub w Londynie i jednocześnie klub, który podziwiałem od dziecka. Nie mogę doczekać się początku sezonu - powiedział Rogers, cytowany w oświadczeniu "The Blues".

Rogers grał na mundialu

Rogers wystąpił na mundialu 2026 w siedmiu meczach reprezentacji Anglii, która zajęła trzecie miejsce. Wcześniej rozegrał swój najbardziej udany sezon w kraju, strzelając 10 goli w Premier League.

Ponadto z Aston Villą, której piłkarzem jest reprezentant Polski Matty Cash, wygrał w maju Ligę Europy, zdobywając jedną z bramek w finale z Freiburgiem (3:0). Chelsea w zeszłym sezonie zajęła dopiero 10. miejsce w angielskiej Ekstraklasie.

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Źródło PAP
Tematy: transferMorgan RogersChelsea Londyn
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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