Dziennik Gazeta Prawana logo

Gasparik spokojny przed rewanżem: Wszystko jest możliwe

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 07:06
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Gasparik spokojny przed rewanżem: Wszystko jest możliwe
Gasparik spokojny przed rewanżem: Wszystko jest możliwe/Shutterstock
Górnik Zabrze przegrał na wyjeździe z Fenerbahce 0:1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Trener Michal Gasparik przyznał, że rywale stworzyli więcej okazji, ale uzyskany w Turcji wynik pozostawia jego drużynie realne szanse przed rewanżem.

Minimalna porażka w trudnym meczu

Piłkarze Górnika przez większość spotkania musieli odpierać ataki Fenerbahce. Gospodarze częściej utrzymywali się przy piłce i stworzyli kilka dogodnych sytuacji, jednak zabrzanie stracili tylko jedną bramkę.

– Utrzymaliśmy dobry wynik, wszystko jest otwarte – powiedział po meczu trener Górnika Michal Gasparik.

Szkoleniowiec podkreślił, że jego zespół był przygotowany na przewagę rywali w posiadaniu piłki.

– Wiedzieliśmy, że rywale będą przy piłce, ale często mieli ją daleko od naszej bramki. Nie mieliśmy z tym problemu. Nasi zawodnicy dobrze biegali i dobrze się ustawiali – ocenił.

Fenerbahce wspierane przez głośnych kibiców

Turecki zespół mógł liczyć na żywiołowy doping swoich fanów. Zdaniem Gasparika atmosfera na stadionie stała się szczególnie gorąca po zdobyciu bramki przez gospodarzy.

– Doping był mocny, szczególnie po straconym przez nas golu. Utrzymaliśmy jednak dobry rezultat. Przed rewanżem wszystko jest otwarte i możliwe – zaznaczył trener.

Gasparik zwrócił również uwagę na klasę przeciwnika. Fenerbahce dysponuje zawodnikami o dużych umiejętnościach indywidualnych, a gwiazdy tureckiego zespołu potrafią funkcjonować jako dobrze zorganizowana drużyna.

Schulze uratował Górnika

Jedyny gol spotkania padł po rzucie wolnym. Trener Górnika uznał, że powstrzymanie Fenerbahce przed zdobyciem bramki z gry jest ważnym osiągnięciem jego zawodników.

– Gospodarze nie strzelili nam gola z gry. To kredyt dla naszych piłkarzy przed rewanżem – stwierdził.

Zabrzanie dobrze rozpoczęli spotkanie i przez pierwszych 20 minut potrafili zagrozić bramce rywali. Po przerwie zostali jednak zepchnięci do głębokiej defensywy.

Kluczową rolę odegrał Philipp Schulze. Bramkarz Górnika dwukrotnie skutecznie interweniował w sytuacjach sam na sam, chroniąc swój zespół przed wyższą porażką.

– W drugiej połowie pracowaliśmy właściwie tylko w defensywie. Philipp obronił dwie czyste sytuacje i pomógł nam utrzymać wynik, który daje szansę przed rewanżem – dodał Gasparik.

Zaskakujący skład gospodarzy

Trener Górnika przyznał, że pewnym zaskoczeniem był dla niego wyjściowy skład Fenerbahce, w którym znaleźli się między innymi Nathan Ake i Nelson Semedo.

Zabrzanie po przerwie chcieli dłużej utrzymywać się przy piłce i częściej wyprowadzać kontrataki. Realizacja tego planu okazała się jednak bardzo trudna ze względu na intensywność oraz jakość gry gospodarzy.

– Grając pierwszy mecz na wyjeździe, trzeba przede wszystkim uzyskać wynik, który daje szansę w rewanżu – podkreślił szkoleniowiec.

Gasparik zapowiada zmiany na rewanż

Przed drugim spotkaniem trener zamierza zmodyfikować sposób gry Górnika. Liczy również na wsparcie zabrzańskich kibiców i pełne trybuny.

– Mam w głowie pomysł na rewanż. Zagramy trochę inaczej. My również mamy wspaniałych kibiców, będzie komplet publiczności i będzie gorąco. Wierzę, że wynik długo pozostanie otwarty – zapowiedział.

Gasparik zaznaczył, że rywalizacja z zespołem tej klasy wymaga od piłkarzy znacznie szybszego podejmowania decyzji niż w meczach polskiej ekstraklasy.

– Rywale grają na innym poziomie. Trudno jest wyjść z głębokiej defensywy. Gdybyśmy chcieli bronić wyżej, musielibyśmy częściej podejmować pojedynki jeden na jednego, a to przy indywidualnej jakości zawodników Fenerbahce byłoby bardzo ryzykowne. Dlatego częściej broniliśmy na własnej połowie – wyjaśnił.

Najpierw liga, później walka o awans

Przed rewanżem z Fenerbahce Górnika czeka jeszcze inauguracja rozgrywek ligowych. Cztery dni po spotkaniu w Turcji zabrzanie zmierzą się ze Śląskiem Wrocław.

Gasparik zadeklarował, że jego zawodnicy będą gotowi do tego meczu i wystąpią w najmocniejszym składzie. Dopiero później cała uwaga zespołu skupi się na rewanżowej walce o awans do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: liga mistrzówGórnik ZabrzeFenerbahce Stambuł
Powiązane
Górnik Zabrze przegrał bitwę, ale nie stracił szans na awans do Ligi Mistrzów
Górnik Zabrze przegrał bitwę, ale nie stracił szans na awans do Ligi Mistrzów
Czerwona kartka i pięć goli. Lech Poznań rozpoczął grę o Ligę Mistrzów
Czerwona kartka i pięć goli. Lech Poznań rozpoczął grę o Ligę Mistrzów
CSKA Sofia zapłaci karę za faszystowskie gesty kibiców
CSKA Sofia zapłaci karę za faszystowskie gesty kibiców
oprac. Kacper Kilanowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda stawia na stabilizację i rozsądny rozwój »
Zobacz
|
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Policjanci coraz częściej zaglądają do bagażników, by sprawdzić obowiązkowe wyposażenie pojazdu
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę. Za brak słony mandat
chrzan można sadzić w marcu
Szybka ulga dla wątroby i jelit. Wystarczy odrobina tego warzywa
Nowa Skoda Superb
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Czeska rakieta 1.5 TSI już w Polsce. Jaka cena?
Rosja straciła kolejny skarb. Władimir Putin będzie wściekły
Rosja straciła kolejny skarb. Władimir Putin będzie wściekły
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj