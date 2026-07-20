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Liga Mistrzów. Lech nie ma prawa narzekać na losowanie. Górnik w dużo trudniejszej sytuacji

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 14:19
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Liga Mistrzów. Lech nie ma prawa narzekać na losowanie. Górnik w dużo trudniejszej sytuacji
Liga Mistrzów. Lech nie ma prawa narzekać na losowanie. Górnik w dużo trudniejszej sytuacji/Shutterstock
Lech Poznań w przypadku wyeliminowania w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów duńskiego Aarhus GF w kolejnej trafi na zwycięzcę rywalizacji pomiędzy azerskim Sabah Baku a fińskim KupS Palloseura. Znacznie trudniejszych rywali na swojej drodze może spotkać Górnik Zabrze.

Sturm lub Heart potencjalnym rywalem Górnika

Losowanie par trzeciej rundy odbyło się w siedzibie UEFA w Nyonie. O ile Lech nie ma prawa narzekać, to Górnik już zadowolony być nie może. Zabrze, którzy kroczą tzw. ścieżką ligową, jeśli uporają się z Fenerbahce Stambuł, to w 3. rundzie trafią na lepszą drużynę z pary Sturm Graz - Heart of Midlothian FC ze Szkocji.

Mecze 3. rundy zostaną rozegrane 4-5 i 11 sierpnia, a polskie ekipy ewentualnie będą gospodarzami pierwszych meczów.

Dwa polskie zespoły w eliminacjach do Ligi Mistrzów

W eliminacjach Chmapions League po raz pierwszy startują dwa polskie kluby. Zmagania rozpoczną we wtorek, oba pierwsze potyczki w 2. rundzie rozegrają na wyjeździe, w Danii i Turcji. W przypadku niepowodzenia "spadną" do Ligi Europy.

By awansować do fazy zasadniczej (ligowej) LM, muszą pokonać trzech rywali.

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Źródło PAP
Tematy: liga mistrzówLech PoznańGórnik Zabrze
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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