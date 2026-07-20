Liga Mistrzów. Lech nie ma prawa narzekać na losowanie. Górnik w dużo trudniejszej sytuacji

Sturm lub Heart potencjalnym rywalem Górnika

Losowanie par trzeciej rundy odbyło się w siedzibie UEFA w Nyonie. O ile Lech nie ma prawa narzekać, to Górnik już zadowolony być nie może. Zabrze, którzy kroczą tzw. ścieżką ligową, jeśli uporają się z Fenerbahce Stambuł, to w 3. rundzie trafią na lepszą drużynę z pary Sturm Graz - Heart of Midlothian FC ze Szkocji.

Mecze 3. rundy zostaną rozegrane 4-5 i 11 sierpnia, a polskie ekipy ewentualnie będą gospodarzami pierwszych meczów.

Dwa polskie zespoły w eliminacjach do Ligi Mistrzów

W eliminacjach Chmapions League po raz pierwszy startują dwa polskie kluby. Zmagania rozpoczną we wtorek, oba pierwsze potyczki w 2. rundzie rozegrają na wyjeździe, w Danii i Turcji. W przypadku niepowodzenia "spadną" do Ligi Europy.

By awansować do fazy zasadniczej (ligowej) LM, muszą pokonać trzech rywali.