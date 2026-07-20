Liga Mistrzów. Lech nie ma prawa narzekać na losowanie. Górnik w dużo trudniejszej sytuacji

Sturm lub Heart potencjalnym rywalem Górnika
Losowanie par trzeciej rundy odbyło się w siedzibie UEFA w Nyonie. O ile Lech nie ma prawa narzekać, to Górnik już zadowolony być nie może. Zabrze, którzy kroczą tzw. ścieżką ligową, jeśli uporają się z Fenerbahce Stambuł, to w 3. rundzie trafią na lepszą drużynę z pary Sturm Graz - Heart of Midlothian FC ze Szkocji.
Mecze 3. rundy zostaną rozegrane 4-5 i 11 sierpnia, a polskie ekipy ewentualnie będą gospodarzami pierwszych meczów.
Dwa polskie zespoły w eliminacjach do Ligi Mistrzów
W eliminacjach Chmapions League po raz pierwszy startują dwa polskie kluby. Zmagania rozpoczną we wtorek, oba pierwsze potyczki w 2. rundzie rozegrają na wyjeździe, w Danii i Turcji. W przypadku niepowodzenia "spadną" do Ligi Europy.
By awansować do fazy zasadniczej (ligowej) LM, muszą pokonać trzech rywali.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.