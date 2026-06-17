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Fatalne losowanie Górnika w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Lech trafił na Duńczyków

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:30
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Fatalne losowanie Górnika w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Lech trafił na Duńczyków
Fatalne losowanie Górnika w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Lech trafił na Duńczyków/East News
Los nie był łaskawy dla Górnika Zabrze. Podopieczni Michala Gasparika w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów trafili na tureckie Fenerbahce Stambuł. Natomiast Lech Poznań zmagania o awans do fazy ligowej Champions League zacznie od pojedynku z duńskim Aarhus GF.

Pierwsze mecze pod koniec lipca

Aarhus to aktualny mistrz Danii, natomiast Fenerbahce - wicemistrz Turcji. Oba polskie zespoły rozegrają pierwsze spotkania na wyjeździe. Mecze 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 21-22 lipca, a rewanże tydzień później. Aby zakwalifikować się do fazy ligowej Ligi Mistrzów, trzeba przejść również trzecią i czwartą rundę.

Pierwszy raz w historii dwa polskie zespoły grają o Ligę Mistrzów

Po raz pierwszy w historii dwa polskie zespoły mogą uczestniczyć w kwalifikacjach do najbardziej prestiżowych rozgrywek UEFA. Losowanie odbyło się w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

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Źródło PAP
Tematy: losowanieliga mistrzówLech PoznańGórnik Zabrze
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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