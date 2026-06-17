Fatalne losowanie Górnika w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Lech trafił na Duńczyków

Pierwsze mecze pod koniec lipca

Aarhus to aktualny mistrz Danii, natomiast Fenerbahce - wicemistrz Turcji. Oba polskie zespoły rozegrają pierwsze spotkania na wyjeździe. Mecze 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 21-22 lipca, a rewanże tydzień później. Aby zakwalifikować się do fazy ligowej Ligi Mistrzów, trzeba przejść również trzecią i czwartą rundę.

Pierwszy raz w historii dwa polskie zespoły grają o Ligę Mistrzów

Po raz pierwszy w historii dwa polskie zespoły mogą uczestniczyć w kwalifikacjach do najbardziej prestiżowych rozgrywek UEFA. Losowanie odbyło się w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.