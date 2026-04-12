Fury lepszy od Machmudowa. "Król Cyganów" wyzwał do walki Joshuę

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 10:55
Tyson Fury na stadionie Tottenhamu w Londynie jednogłośną decyzją sędziów pokonał Rosjanina Arsłanbeka Machmudowa. Były mistrz świata wagi ciężkiej zaraz po pojedynku wyzwał do kolejnej walki rodaka Anthony'ego Joshuę, który stał przy ringu.

Fury i Machmudow spędzili w ringu 12 rund

Fury powoli zaczął walkę z 36-letnim Machmudowem, ale wraz z trwaniem pojedynku rozkręcał się i dyktował tempo. Dwóch sędziów punktowało 120-108, a jeden 119-109 na jego korzyść.

Zaraz po walce Brytyjczyk wyzwał kolejnego rywala. Dajmy kibicom to, czego chcą - krzyknął Fury po 12 rundach.

Joshua nie odpowiedział na wyzwanie

36-letni Joshua siedział przy ringu, nagrywając fragmenty walki swoim telefonem. Nie zobowiązał się do niczego, gdy jego rodak wyzwał go na pojedynek. Kontrakty zostaną przesłane. Prawdopodobnie zobaczycie nas na ringu - skomentował później Joshua.

Fury ogłosił, już po raz drugi, przejście na sportową emeryturę w grudniu 2024 roku po porażce w rewanżowej walce z Ołeksandrem Usykiem, który wygrał niejednogłośną decyzją sędziów. Ukrainiec zdobył pasy federacji WBC, WBA, WBO oraz IBO i stał się niekwestionowanym mistrzem świata kategorii ciężkiej.

Fury wrócił na ring z "emerytury"

"Król Cyganów", jak sam siebie określa Brytyjczyk, w zawodowej karierze odnotował 34 zwycięstwa, remis i dwie porażki. Fury przez kilka lat był mistrzem świata królewskiej kategorii. W 2015 roku po zwycięstwie nad Władimirem Kliczką zdobył tytuły WBA, IBF, WBO i IBO. Później zmagał się z problemami psychicznymi i nie walczył przez dwa i pół roku.

Powrócił na ring w 2018 roku, kiedy stoczył nierozstrzygniętą walkę z Amerykaninem Deontayem Wilderem. Rewanż odbył się 22 lutego 2020 r. w Las Vegas. Tym razem Fury znokautował rywala w siódmej rundzie. Odniósł też zwycięstwo w ich trzecim pojedynku, do którego doszło w październiku 2021.

W 2022 roku Fury po raz pierwszy ogłosił, że kończy z profesjonalnym sportem. Nie wytrwał długo w tym postanowieniu i stoczył później jeszcze kilka walk.

